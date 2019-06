Nimityksiä Booky.fi Oy:ssä

Booky Group vahvistaa organisaatiotaan ja keskittää konsernin yritysten liiketoimintaa tukevat palvelunsa Booky.fi Oy:lle. Konserniin kuuluvat Booky.fi:n lisäksi Porvoon Kirjakeskus Oy, Suomen kirjastopalvelu Oy ja Ostinato Oy. Nimitykset astuvat voimaan 1.7.2019.

“Haluamme kehittää asiakkaiden palvelua edelleen uudistamalla voimakkaasti kasvanutta organisaatiota. Tukipalveluiden keskittäminen vahvistaa ja tukee yritysten liiketoimintaa”, kiteyttää konsernin pääomistaja ja Booky.fi:n toimitusjohtaja Antti Ypyä muutosta.

Konsernin tukipalveluihin kuuluvat muun muassa tietohallinto, asiakaspalvelu, markkinointi, viestintä, taloushallinto ja ostotoiminta.

HuK Jaakko Hilke on nimitetty kehitysjohtajaksi. Hilke vastaa työssään konsernin tietohallinnosta. Hän siirtyy Booky.fi:n palvelukseen Porvoon Kirjakeskuksen kehityspäällikön tehtävästä.

Tradenomi Heini Pennanen on nimitetty konsernin hallintojohtajaksi vastuualueinaan asiakaspalvelu, hallinto ja markkinointi. Pennanen siirtyy tehtävään Kirjastopalvelun projektipäällikön tehtävästä.

FM Vilja Perttola jatkaa konsernin viestintäjohtajana vastuualueinaan konsernin viestintä ja henkilöstöhallinto.

Merkonomi Paula Savolainen jatkaa konsernin ostojohtajana vastuullaan julkishallinnon ja kuluttajakaupan ostotoiminta.

KTM Markku Takkunen jatkaa konsernin talousjohtajana. Takkunen vastaa työssään taloushallinnosta.

Booky.fi Oy on laajan valikoiman verkkokirjakauppa. Yritys tuottaa myös konsernin tukipalvelut. Booky.fi on osa Booky Groupia, johon kuuluvat logistiikan palveluita tuottava Porvoon Kirjakeskus Oy, kirjastomateriaalien ja -palveluiden toimittaja sekä peruskoulujen

oppimateriaalien välittäjä Suomen kirjastopalvelu Oy ja nuottikauppa Ostinato Oy. Konserni työllistää noin 120 henkeä ja sen liikevaihto on noin 54 miljoonaa euroa.