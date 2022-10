Nimitys Veken johtoryhmässä - Sanna Huovinen markkinointi- ja brändijohtajaksi

Sisustajan huonekalukauppa Veke on nimittänyt johtoryhmään KTM Sanna Huovisen markkinointi- ja brändiijohtajaksi 3.10.2022 alkaen. Sanna Huovinen vastaa brändin, markkinoinnin ja asiakaskokemuksen kehittämisestä ja raportoi toimitusjohtaja Markus Ranualle.

Huovinen siirtyy Vekelle Honkarakenne Oyj:stä, jossa hän on työskennellyt vuodesta 2012 markkinoinnin tehtävissä eri liiketoiminta-alueilla ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2019 alkaen, vastaten viimeiseksi markkinoinnin ja vastuullisuuden kokonaisuudesta. Vuosina 2004-2012 Huovinen työskenteli Kesko Oyj:llä mm. viestinnän, brändien ja rautakaupan digitalisaation parissa.

- Olen iloinen, että saamme Sannan kaltaisen markkinoinnin osaajan vauhdittamaan Veken kasvua. Sannalla on vankka kokemus asiakasymmärrykseen perustuvasta brändin rakentamisesta, markkinoinnista ja vastuullisuudesta. Näitä taitoja tarvitsemme, kun tavoittelemme asemaa yhtenä Suomen suurimmista monikanavaisista huonekalu- ja sisustuskaupan toimijoista, kertoo Veken toimitusjohtaja Markus Ranua.

- Minua on aina kiinnostanut asuminen, sisustus ja elämäntyylit ja olen todella innoissani uudesta roolistani. Olen seurannut Ranualta ponnistavaa Vekeä jo pitkään, sillä näen brändissä paljon potentiaalia. Vekellä on vahva verkkokauppa, kiinnostava valikoima ja ketterä tekemisen kulttuuri. On mahtavaa päästä osaksi tätä tiimiä rakentamaan Vekestä alan asiakaslähtöisintä ja kiinnostavinta brändiä, Sanna Huovinen toteaa.

Veke on valmistautunut tulevan kasvustrategian toteuttamiseen laajentamalla yhtiön omistuspohjaa pääomasijoittaja Sentican kanssa. Veke pyrkii elämään vahvasti ajassa niin tuotevalikoiman kuin koko yritystoiminnan näkökulmasta. Missiona on tarjota kestävästä kehityksestä tinkimättä ja suomalaista käsityötä suosien kodikkaita, trendikkäitä ja käytännönläheisiä sisustusratkaisuja erilaisiin koteihin. Yhtiön arvojen ytimessä ovat vastuullisuus ja kotimaisuus. Tulevaisuudessa yhtiö panostaa myös muotoiluun ja etenkin nuoriin suomalaisiin muotoilijoihin. Veken liiketoiminnalle on myönnetty avainlipputunnus.

Lisätietoja:

Markus Ranua

Toimitusjohtaja

Puh: 045 631 3045

markus.ranua@veke.fi

Sanna Huovinen

Markkinointi- ja brändijohtaja

Puh. 040 1978 707

sanna.huovinen@veke.fi