NIMITYS: Veli-Pekka Alkula vastaamaan OX2:n tuulivoimahankkeiden kehityksestä

DI Veli-Pekka Alkula aloitti tammikuussa OX2:lla hankekehityksen vetäjänä. Rekrytointi vahvistaa yhtiötä, jolla on merkittävä rooli maamme tuulivoiman kaksinkertaistamisessa kahden vuoden sisällä.

Alkula vastaa uudessa tehtävässään maatuulipuistojen hankekehityksestä Suomessa. Hän siirtyi tehtävään Rambollilta, jossa hän toimi tuulivoiman liiketoimintapäällikkönä.

Alkulan tehtävä, Head of Development, pitää sisällään vastuun yhtiön Suomen koko hankeportfoliosta sekä näitä toteuttavien asiantuntijoiden johtamisen. Tämä tarkoittaa käytännössä tuulivoimahankkeiden kehittämistä rakentamisvalmiiksi siten, että hankkeet voivat edetä investointipäätökseen ja sitä kautta toteutukseen. Alkula tukee omalta osaltaan myös OX2:n toimintoja tuulivoimahankkeiden rakentamiseen ja käyttöön liittyen.

Alkulaa motivoi uudessa tehtävässä uudenlainen näkökulma tekemiseen. - Koska tuulivoima-ala on kasvanut ja kehittynyt viime vuosina aimo harppauksin, näin juuri nyt olevan sopiva hetki vaihtaa tähän tuoreeseen näkökulmaan, hän kertoo.

Hän loi ymmärryksensä tuulivoimaan liittyvästä teknologiasta jo 15 vuotta sitten WinWinDillä, kun ala oli vielä nuori. Tämän jälkeen hän ehti toimia yhdeksän vuotta tuulivoiman liiketoimintapäällikkönä Rambollilla, jossa hän kehitti ja koordinoi tuulivoimaan liittyviä asiantuntijapalveluita Suomessa.

- Tuulivoimahanke on monimutkainen ja -vaiheinen kokonaisuus, jossa kaikkien palasten on sovittava yhteen. Tämä tekee hankkeista vaativia, mutta samalla hyvin mielenkiintoisia, Alkula kertoo odotuksistaan. - Näkemykseni onnistuneen ja tuottavan tuulivoimahankkeen vaatimuksista on muotoutunut vuosien varrella myös lukemattomien Due Diligence –projektien myötä.

Suomessa investoidaan nyt vahvasti markkinaehtoiseen tuulivoimaan. Euroopan suurin maatuulivoiman rakentaja OX2 on rakentanut Suomessa 40 maatuulivoimalaa ja kahdeksan voimalaa merelle. Sillä on paraikaa rakenteilla 63 uutta tuulivoimalaa, jotka tuottavat noin 1050 gigawattituntia sähköä vuosittain, eli noin 210 000 kotitalouden sähkönkulutuksen verran (5000 kilowattituntia/kotitalous). Yhtiöllä on merkittävä rooli Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2035 mennessä.

Vuonna 2020 tuulivoima kattoi noin kymmenen prosenttia maamme sähkönkulutuksesta. Vuoteen 2030 tähtäävän kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä niin, että sen osuus energian loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin 2020-luvulla. Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Suomi olisi hiilineutraali jo vuonna 2035. Se tarkoittaa sitä, että Suomi tuottaisi hiilipäästöjä vain sen verran kuin hiilinielut sitovat hiiltä. Jokainen tuulivoimalla tuotettu terawattitunti vähentää ilmastopäästöjä noin 600 000 tonnia.