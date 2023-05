Nimitysuutinen: Aleksi Pöyry Gummeruksen kotimaisen kaunokirjallisuuden ja digitaalisten kirjojen kustantajaksi

”Aleksi Pöyry on moderni ja näkemyksellinen kustantaja, joka on yhtä lailla kotonaan niin painetun kirjan kuin digitaalisten formaattien parissa. Aleksin nimitys tukee pitkän tähtäimen tavoitettamme vahvistaa kotimaisen kaunokirjallisuuden listaa sekä toimituksen osaamista ja johtamista”, Gummeruksen toimitusjohtaja Anna Baijars luonnehtii.

"Lähden innoissani mukaan rakentamaan Suomen vanhimman yleiskustantamon korkeatasoista ja monipuolista julkaisulistaa. Tavoitteeni kustantajana on tyydyttää kirjojen nälkää mahdollisimman monille erilaisille lukijoille ja kuulijoille. Uudessa työssäni tulen ennen kaikkea keskittymään kirjailijan ja kustantajan saumattomaan yhteistyöhön, jonka tuloksena vetoavat ja valloittavat, ajatuksia ja tunteita herättävät kirjat löytävät tiensä laajan yleisön nautittaviksi. Viime vuosina digitaaliset kanavat ovat tuoneet aivan uusia yleisöjä kirjojen äärelle, ja samalla on syntynyt entistä monipuolisempaa kysyntää erilaisille sisällöille, eri genreille ja uusille muodoille. Äänikirjojen alueella suoraan audiomuotoon kirjoittaminen sekä äänisuunnittelun hyödyntäminen ovat myös luoneet aivan uuden kirjallisuuden lajin, jota on ilo tutkia ja kehittää edelleen", Aleksi Pöyry kertoo.