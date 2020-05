Nimitysuutinen: Gummerus vahvistaa markkinointia ja viestintää

Gummeruksen markkinointiviestinnän tiimi kasvaa, kun VTM Pauliina Pietilä aloittaa 1.6.2020 markkinointiviestinnän tuottajana. Toimittajataustainen Pietilä siirtyy Gummerukselle mainostoimisto TBWA\Helsingistä. Sitä ennen hän työskenteli konsulttina viestintätoimisto Hill+Knowltonilla ja lähes kymmenen vuotta STT:llä toimittajana, tuottajana ja päällikkönä.

"On suuri ilo ja kunnia aloittaa tässä tehtävässä. Odotan innolla, että saan työssäni valjastaa media- ja viestintäosaamiseni lukemisen edistämisen hyväksi. Se tuntuu hyvältä ja tärkeältä", Pauliina Pietilä toteaa.

”Olen onnellinen, että saamme markkinointiviestinnän tiimiin lisää ammattitaitoa ja voimme edelleen vahvistaa kustantamiemme kirjojen näkyvyyttä eri medioissa ja kanavissa. Sosiaalisessa mediassa olemme Suomen seuratuin kustantamo. Tutkimusten mukaan ihmiset usein lukisivat enemmän, jos he tietäisivät paremmin, mikä on juuri heille sopivaa luettavaa. Näkyvyyden tavoitteena on lisätä tätä tietoisuutta ja löytää kirjoille lukijoita ja kuulijoita”, kertoo Gummeruksen myynti- ja markkinointijohtaja Katja Leino.