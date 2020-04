Nimitysuutinen: Jukka Holopainen ylläpitopalveluiden johtajaksi

Asiakkaat entistä tyytyväisempiä EcoRealin palveluihin 24.1.2020 09:14:20 EET | Tiedote

EcoRealin asiakastyytyväisyyttä kuvaavan NPS-indeksin arvo nousi viime syksyn asiakastyytyväisyyskyselyssä luvusta 69 lukuun 74. NPS-indeksi kertoo, kuinka suurella todennäköisyydellä asiakkaat suosittelisivat EcoRealin palveluita. Arvoja, jotka ylittävät 40, pidetään yleisesti hyvinä. EcoRealin uusin tulos on siis huippuluokkaa. ”Olemme erittäin kiitollisia asiakkaillemme, jotka luottavat meihin ja joiden kanssa olemme saaneet tehdä mielenkiintoisia projekteja. Tästä on mukava lähteä rakentamaan uusia projekteja tämän vuoden aikana”, kertoo EcoRealin toimitusjohtaja Janne Rytkönen. Asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella asiakkaat olivat erityisen tyytyväisiä henkilöstömme ammattitaitoon, asiantuntemukseen ja palveluasenteeseen. EcoRealin kanssa tehdyt projektit koettiin hyödyllisiksi ja lisäarvoa tuottaviksi. EcoRealin palvelutarjontaa on laajennettu viime aikoina kiinteistöjen ympäristöluokituksiin (BREEAM In-Use) ja hiilijalanjäljen laskentaan. Myös teknisen manageerauksen palveluja