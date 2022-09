Nimitysuutinen: Kansainvälistyvä Pinja vahvistaa yritysjohtoaan – Ilkka Tapola talousjohtajaksi

Ilkka Tapola vahvistaa kansainvälistyvän Pinjan johtoa lokakuusta 2022 alkaen. Tapolalla on vahva kokemus kansainvälisen liiketoiminnan taloushallinnon johtotehtävistä. Hänellä on globaalissa pörssiyhtiössä keräämänsä kokemuksen myötä osaamista strategian kehityksestä ja toimeenpanosta. Tapolalla on myös näkemystä digitaalisten ratkaisujen mahdollisuuksista liiketoiminnan kasvussa ja kehittämisessä.

“Asiakkaidemme tuottavuutta ja liiketoiminnan vastuullisuutta edistävillä ratkaisuilla on kova kysyntä maailmanlaajuisesti. Tähtäämme pohjoismaissa jo merkittävän aseman saavuttaneiden ohjelmistotuotteidemme myötä liiketoimintamme laajempaan kansainvälistämiseen. Olemme tyytyväisiä saadessamme mukaan Ilkan, jolla on taloushallinnon johtamisen lisäksi vahvaa näkemystä kansainvälisen asiakaskuntamme liiketoiminnasta”, kertoo Pinjan toimitusjohtaja Veli-Matti Nurminen.

Ilkka Tapola on viime vuosien aikana toiminut KONEen Suomen ja Baltian toimintojen talousjohtajan tehtävässä. Tapola on aiemmin toiminut yhtiön palveluksessa eri tehtävissä Suomessa ja Lähi-idässä. Tapola aloittaa Pinjan talousjohtajana 1.10.2022, raportoi tehtävässään toimitusjohtajalle ja tulee mukaan Pinjan johtoryhmään.

Pinja lyhyesti:

Pinja on kumppanisi digitalisaatioon ja tiedolla johtamiseen. Asiakkaamme ovat teollisuuden sekä digitaalisen yhteiskunnan toimijoita, jotka haluavat hyödyntää digitalisaatiota, ohjelmistoja, analytiikkaa ja uusia liiketoimintamalleja kilpailijoitaan nopeammin ja tehokkaammin. Olemme vastuullinen toimija. Tehostamalla asiakkaidemme toimintaa autamme heitä kestävämpään liiketoimintaan maailmassa, joka tarvitsee vastuullisia ratkaisuja nyt enemmän kuin koskaan.

Pinja työllistää yli 500 IT-alan asiantuntijaa, jotka palvelevat johtavia suomalaisia ja kansainvälisiä asiakkaita 30 maassa. Kasvamme voimakkaasti ja liikevaihtomme vuonna 2022 on noin 50 miljoonaa euroa.