Nimitysuutisia Werner Söderström Osakeyhtiön viestinnässä

Jaa

Werner Söderström Osakeyhtiö vahvistaa markkinointi- ja viestintäorganisaatiotaan uudella viestintäpäälliköllä. Jaakko Mikkola on nimitetty viestintäpäälliköksi 1.1.2020 lähtien. Mikkola on aikaisemmin työskennellyt Turun Sanomien tuottajana ja kirjallisuuskriitikkona. Oman yrityksensä Sanova Communications Oy:n kautta Mikkola on tehnyt eri yrityksille viestinnän konsultaatiota ja markkinointiviestintää. Viimeisimpänä hän on toimittanut hiljattain ilmestyneen Exit-tietokirjan viidestätoista yrityksensä myyneestä suomalaisesta yrittäjästä.

Jaakko Mikkola

"Kulttuurijournalistina olen seurannut vuosien ajan tarkasti kirjallisuuden sisältöjä, kirjallisen maailman ilmiöitä ja suomalaista kirja-alaa. Werner Söderström Osakeyhtiössä olen aistinut dynaamista ja eteenpäin katsovaa meininkiä kautta näiden vuosien, puhuttamakaan korkeatasoisista ja monipuolisista kustannusohjelmista. Olen ylpeä ja innoissani päästessäni uudessa tehtävässäni viemään viestiä arvostamieni kirjailijoiden teoksista lukijoille”, sanoo Jaakko Mikkola. ”Jaakko Mikkolan kokemus journalistina ja journalististen sisältöjen ja tapahtumien tuottajana tuo meille viestintätiimiin erinomaista osaamista ja kokemusta. Jaakon monialainen työ sisältöjen ja viestinnän parissa ovat juuri sitä, mitä viestintätyössä tällä hetkellä tarvitaan: kirjojen sisällön merkitys, kohderyhmien ymmärrys ja viestin vieminen innovatiivisesti kuluttajalle asti oikealla tavalla ovat ne viestinnän työn piirteet, joita haluamme kehittää ja viedä eteenpäin”, sanoo Reetta Miettinen, Werner Söderström Osakeyhtiön markkinointi- ja viestintäjohtaja. Werner Söderström Osakeyhtiön kustantamoperheeseen kuuluvat WSOY, Tammi, Johnny Kniga, Readme.fi, Kosmos ja Bazar. Yritys toimii kirjallisuuden suunnannäyttäjänä ja tuo kiinnostavimpia kirjoja niin Suomesta kuin maailmalta lukijoiden ulottuville.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Jaakko Mikkola Lataa