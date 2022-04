Nina Burtonin kirjassa kesämökin ympäristö avaa silmät elonkirjon uskomattomalle moninaisuudelle

Nina Burton ostaa äitinsä kuoltua pienen kesämökin luonnon helmasta. Hän viettää siellä aikaa eri vuodenaikoina samalla, kun mökkiä kunnostetaan, ja tutustuu paitsi sen ympäristöä, myös itse rakennusta asuttaviin otuksiin: välikatossa majailevaan oravaan, pihapiirin tikkaan, pohjarakenteissa lymyävään kettuun, muurahaisiin ja kimalaisiin.

Burton havainnoi kuhinaa ympärillään ja kiinnittää huomiota muiden eliöiden tapoihin kommunikoida sekä siihen, kuinka neuvokas ja täynnä elämää vähäpätöisimmältäkin tuntuva olento on. Teoksen älykäs, meditatiivinen kerronta piirtää kuvan siitä uskomattomasta elonkirjosta, joka vallitsee jokaisen talon pihapiirissä.

Tieteellistä tutkimusta, kirjallisuutta ja oman elämänsä tapahtumia hyödyntämällä Burton kartoittaa tätä elämän mysteeriä. Hänen uteliaisuutensa tarttuu ja vie lukijan mukanaan.



Ruotsalainen Nina Burton on runoilija ja esseisti, joka on tuotannossaan usein yhdistänyt kaunokirjallisuutta ja luonnontieteitä. Hänet on kotimaassaan palkittu useasti, muun muassa August-palkinnolla. Burton on Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen.

Suomennos: Katriina Huttunen

Kansi: Elina Warsta

