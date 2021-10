Nivalan kaupungille ravitsemusterveysteko-palkinto

Ravitsemusterveysteon valinnalla nostetaan esille teko tai työ, jolla on merkittävästi edistetty ihmisten ravitsemusterveyttä tai jolla on lisätty ruokapalvelujen tunnettuutta kunnassa tai maakunnassa.

Palkitsemisen perusteena on, että kyseessä on laaja projekti, joka vaatii aikaa ja siinä on tehty monta ravitsemissuosituksiin perustuvaa päätöstä ja tekoa. Siinä on mukana paljon työntekijöitä ja asiakkaita, joihin sillä on myös vaikutusta.

Nivalassa uudistettiin päiväkotien, koulujen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden ruokalistat ottamalla huomioon asiakaspalautteet ja eri asiakasryhmien ravitsemussuositukset.

Pohjois-Pohjanmaan ravitsemusterveysteon 2021 valitsi ehdotusten perusteella maakunnan ravitsemusterveyden koordinaatioryhmä. Palkinto julkistettiin Pohjois-Pohjanmaan ravitsemusseminaarissa 7. lokakuuta. Ravitsemusterveysteon valinnalla lisätään ravitsemusterveyden edistämisen myönteistä näkyvyyttä.