Nobel-ekonomisti Joseph Stiglitz Saapuu Helsingin Nordic Business Forumiin Syyskuussa 2022

Joseph Stiglitz on Nobel-palkittu ekonomisti, Columbian yliopiston taloustieteen professori sekä Maailmanpankin entinen pääekonomisti. Hänen laaja akateeminen tuotantonsa on käsitellyt muun muassa maailmantaloutta, tulonjakoa, globalisaatiota ja ilmastonmuutosta. Stiglitz tunnetaan myös lukuisista kirjoistaan, joista viimeisimpiä ovat People, Power and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent (2019) ja Measuring What Counts; The Global Movement for Well-Being (2019).

Stiglitz pitää Helsingin Nordic Business Forum 2022 -tapahtumassa puheenvuoron tämänhetkisestä maailmantalouden tilanteesta. Lisäksi hän jakaa ajatuksiaan inflaation ja korkojen kehityksestä sekä maailmankaupan tulevaisuuden näkymistä. Pääpuheenvuoroa seuraa moderoitu keskustelu samoista teemoista. Stiglitz liittyy arvostettuun puhujakaartiin, jossa ovat mukana Yuval Noah Harari, Amy Edmondson, Rutger Bregman, Martin Lindstrom ja Erin Meyer. Konferenssi järjestetään parin vuoden tauon jälkeen Helsingin Messukeskuksessa 20.-21. syyskuuta.

“Tämän hetken maailmantalouden tilanne vaikuttaa merkittävästi siihen toimintaympäristöön, jossa liike-elämän johtajat ja yrittäjät operoivat. Uskommekin, että Stiglitz pystyy tarjoamaan tapahtumassa arvokkaita ajatuksia ja oppeja yleisöllemme tulevaisuutta varten”, sanoo Priit Liiv, Nordic Business Forumin väliaikainen toimitusjohtaja.