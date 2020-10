Nobel-kirjailijan rakastettu klassikko ensi kertaa suomeksi kokonaisuudessaan

Rabindranath Tagoren Puutarhuri (Basam Books 2020) on ihastuttanut lukijoita sukupolvesta toiseen. Hannele Pohjanmiehen tuore suomennos tuo klassikkoteoksen ensi kertaa suomalaisen yleisön ulottuville koko komeudessaan.

”Käsi tarttuu käteen, katse tavoittaa katseen: näin alkaa

sydäntemme tarina.

On kuutamoinen maaliskuun yö, ilma täynnä hennan

suloista tuoksua; huiluni lojuu maassa jossakin ja sinun

kukkaseppeleesi on yhä kesken.

Meidän rakkautemme on yksinkertainen kuin laulu.”

Rabindranath Tagore (1861-1941) oli Nobel-kirjailija ja hänen tuotantonsa on suurta maailmankirjallisuutta. Hän on Intian kansalliskirjailija. Hän kirjoitti bengalin kielellä ja vanhemmiten myös englanniksi. Runoistaan hän laati englanninkielisiä runomukaelmia, jotka levisivät eri puolille maailmaa ja nostivat hänet suureen maineeseen.

Puutarhuri (The Gardener) ilmestyi Lontoossa vuonna 1913. Eino Leino käänsi sen samana vuonna suomeksi. Käännöstyö tehtiin kumminkin kiireessä ja Leino eli levotonta elämänvaihetta. Hän ei ollut koskaan opiskellut englantia ja tarvitsi L. Onervan apua. Tekstiin jäi runsaasti käännösvirheitä ja 19 runoa jäi kokonaan kääntämättä.

Puutarhuri ilmestyy nyt uutena suomennoksena ja kokoelman kaikki runot ovat siinä mukana. Siinä on myös suomentaja Hannele Pohjanmiehen laatima esipuhe, selityksiä ja sanasto.

Puutarhuri on aina ollut suomalaisille rakas ja sen runoja on esitetty paljon erilaisissa juhlatilaisuuksissa ja radiossa. Aika ei ole runoja kuluttanut. Tagore oli monissa asioissa aikaansa edellä ja olisi sitä vielä nykyäänkin. ”Kirja suuren ja heleän runouden ystäville”, mainostettiin lehdessä vuonna 1913, ja sama pätee edelleen.

”Anna elämäsi tanssia kevyesti ajan laidalla kuin kastepisara lehden kärjessä.”

Kirjoittajasta:

Intialainen Rabindranath Tagore (1861-1941) kirjoitti bengalin kielellä, mutta käänsi itse runojaan englanniksi. Uskonnollisten runojen kokoelma Gitanjali ilmestyi Englannissa 1912 ja heti seuraavana vuonna Tagorelle myönnettiin Nobelin kirjallisuuspalkinto.

Suomentajasta:

HANNELE POHJANMIES on filosofian maisteri (biologia ja kehitysmaantiede, Helsingin yliopisto 1975), kirjoittaja ja kääntäjä, joka on toimittanut radio-ohjelmia ympäristönsuojelusta ja työskennellyt Suomen luonnonsuojeluliitossa. Vuosina 1975-84 hän oli Otavan Suuren Ensyklopedian toimittajana, sen jälkeen vapaa kirjoittaja. Hän on laatinut myös esseitä ja artikkeleita psykologiasta, kirjallisuudesta ja talouselämästä. Hän on julkaissut kolme kirjaa sekä lukuisia käännöskokoelmia.