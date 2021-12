NoHo Partners otti käyttöönsä tamperelaisen startupin Pure Recyclen kierrätysratkaisun Nokia Arenassa

Pure Recycle Oy:n kehittämä laite, Pure Smart Crusher, tehostaa NoHon ravintoloissa juomapakkausten, muovipullojen ja alumiinitölkkien, materiaalin talteenottoa ja palautusta, kun käytettyjen pakkausten kierrätys- ja palautuspisteet on tuotu sinne, missä juomia kulutetaan.



Tamperelaisen Pure Recycle Oy:n kehittämä Pure Smart Crusher on yhteensopiva Suomen Palautuspakkaus Oy:n eli Palpan järjestelmän kanssa. Pure Smart Crusher on uudentyyppinen, markkinoiden pienin (54,1 x 45,6 x 100 cm) ja siirrettävissä oleva laite. Se tunnistaa pantillisia tölkkejä ja muovipulloja, raportoi tiedot saman tien langattomasti eteenpäin ja puristaa pakkaukset vain murto-osaan alkuperäisestä.



Ravintola- ja hotellialalle sekä tapahtumiin kehitetty Pure Smart Crusher -laite tuo mukanaan kustannussäästöjä ja positiivisia ympäristövaikutuksia. Puristetut juomapakkaukset säästävät tilaa, henkilökunnan työtä ja kuljetuksia. Linjakkaaksi suunniteltu laite helpottaa myös asiakasympäristön siisteydestä huolehtimisessa.



Nokia Arenan NoHon ravintolatoiminnoista vastaava Miko Helander kiittää laitteen monia hyötyjä: ”Nokia Arenan ensimmäiset jääkiekko-ottelut ja avajaiset olivat jo todellinen testi laitteen käytölle. Otimme laitteen käyttöön useassa myyntipisteessä ja saatoimme verrata tulosta niihin pisteisiin, joissa laitetta ei ollut käytössä. Olemme erityisen tyytyväisiä siihen, miten Pure Smart Crusher tehostaa toimipisteiden tilankäyttöä, kierrätyksen logistiikkaa ja helpottaa henkilökunnan työskentelyä.”



Pure Recycle Oy:n tuore toimitusjohtaja Olli Salonen on niin ikään erittäin tyytyväinen:



”Vastaanotto oli heti, jo areenan ensimmäisissä jääkiekko-otteluissa, poikkeuksellisen hyvä ja laitteen hyödyt konkretisoituivat käyttäjille välittömästi. Olemme erittäin iloisia saadessamme tuoda markkinoille suomalaisen ja pirkanmaalaisen innovaation. Tuomme Pure Smart Crusherilla asiakkaillemme poikkeuksellisen edun juomapakkausten, muovipullojen ja alumiinitölkkien käsittelyyn ja kierrätykseen.”



Lisätietoja:



Olli Salonen, toimitusjohtaja, Pure Recycle Oy, puh. 040 828 6282, olli.salonen@purerecycle.fi



Kari Almen, operatiivinen johtaja, Pure Recycle Oy, puh. 044 0989 809, kari.almen@purerecycle.fi



Miko Helander, Head of Restaurant Operations at Nokia Arena, NoHo Partners Oyj, puh. 050 567 9227, miko.helander@noho.fi





Pure Recycle Oy: Tampereella vuonna 2019 perustettu Pure Recycle Oy toimii kiertotalouden alueella. Yritys on kehittänyt ratkaisun, jolla käytettyjen ja tyhjien juomapakkausten, muovipullojen ja alumiinitölkkien, palautus ja kierrätys helpottuu ja tehostuu. Yrityksen Pure Crusher -laite puristaa pullot ja tölkit keräten samalla niiden kierrätysdatan ja tulouttaen pantit Suomen Palautuspakkaus Oy:n eli Palpan järjestelmässä. Ratkaisu vähentää merkittävästi myös tyhjien palautuspakkausten kuljetuksia.



NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintolayhtiö, johon kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Friends & Brgrs. Yhtiö työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.



Palpa (Suomen Palautuspakkaus Oy) on voittoa tavoittelematon yritys, jonka tehtävä on hallinnoida ja kehittää pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmiä Suomessa.