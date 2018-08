Noidan käsikirjan näköispainos myytiin kustantajalta loppuun viikossa – uusi painos tulossa

Elokuun 6. näköispainoksena kauppoihin saapuneen Noidan käsikirjan 8 000 kappaleen uusi ensipainos myytiin kustantajalta loppuun viikossa. Kirjaa on edelleen saatavilla kaupoissa ja lisäpainos on tulossa. Tammi julkaisi Suomessa kulttiklassikon asemaan nousseen Noidan käsikirjan alun perin 35 vuotta sitten, ja kirjan uusintapainosta on kyselty jatkuvasti.

Noidan käsikirja viihdytti ja piinasi kokonaisia sukupolvia viime vuosituhannen lopulla. Noidista, vampyyreista, ihmissusista ja muista oudoista voimista kertova opas käsittelee muun muassa kysymyksiä, miten ihmissudeksi tullaan, kuinka suojaudutaan vampyyreilta, tai miten tunnistaa erilaiset aavelajit. Tieto Noidan käsikirjan uudelleen julkaisusta sai jo keväällä innostuneen vastaanoton. Aiheesta ovat kirjoittaneet laajasti muun muassa Yle, Helsingin Sanomat ja Iltalehti. Lapsille ja nuorille suunnatut jännitys- ja kauhukirjat ovat nousseet viime vuosina suosioon myös Suomessa, mutta aikanaan Noidan käsikirja oli lajissaan ainutlaatuinen, mikä on osaltaan vaikuttanut sen kulttiklassikon asemaan.

