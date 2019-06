Nokia 2.2 -älypuhelin tarjoaa viimeisimmät tekoäly- ja Android-kokemukset edullisessa paketissa

Nokia 2.2 -älypuhelimessa on tekoälyä hyödyntävä hämäräkuvaus, puhelimen aktivoiva kasvojentunnistus, Google Assistant -näppäin sekä päivittyvä Android-käyttöjärjestelmä. Suomessa uutuuspuhelimen suositeltu vähittäismyyntihinta on 119 euroa, ja se tulee myyntiin 8.7. alkaen.

Espoo, 6.6.2019 – Nokia-puhelinten koti HMD Global julkisti tänään uuden, toiminnoiltaan monipuolisen mutta hinnaltaan edullisen Nokia 2.2 -älypuhelimen, jossa on muun muassa tekoälyä hyödyntäviä hämäräkuvausominaisuuksia ja erillinen Google Assistant -puheohjausnäppäin.

Nokia 2.2 on ensimmäinen Nokia 2 -tuotesarjan puhelin, joka kuuluu Android One -ohjelmaan. Se tarjoaa viimeisimmät AndroidTM -käyttökokemukset isolla 5,7 tuuman selfie-lovella varustetulla näytöllä. Puhelimessa on viimeisin Android 9 Pie -käyttöjärjestelmä. Puhelimessa on myös kuukausittaiset turvapäivitykset kolmen vuoden ajan ja kahdeksi vuodeksi käyttöjärjestelmäpäivitykset, joista ensimmäinen on tuleva Android Q.

HMD Globalin tuotejohtaja Juho Sarvikas:

”Periaatteemme HMD Globalissa on, että alan viimeisimmät ja parhaat innovaatiot tulevat kaikkien saataville. Nokia 2.2 -älypuhelin tarjoaa hienoja tekoälyomaisuuksia useamman kuluttajan käyttöön kuin koskaan aikaisemmin. Turvallisuutta lisäävän, älykkään biometrisen kasvojentunnistuksen, tekoälyä hyödyntävän kuvauksen sekä Google Lens- ja Google Assistant -toiminnoilla pyrimme mullistamaan tavan, jolla käyttäjä on vuorovaikutuksessa puhelimen kanssa. Nokia 2.2 liittyy Android One -puhelinperheeseen, ja kuten kaikki muutkin Nokia-älypuhelimet, se vain paranee aikaa myöten tarjoten tuoreen käyttökokemuksen pidempään.

Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja Ossi Korpela:

”Nokia 2.2 on erinomainen valinta sekä kuluttajille että yrityksille. Se on turvallinen, helppokäyttöinen ja toiminnoiltaan sopiva esimerkiksi uuden kouluvuoden aloittaville. Nokia-puhelimille tyypillisen korkean laadun sekä turva- ja käyttöjärjestelmäpäivitysten ansiosta puhelin on myös erinomainen ja kustannustehokas valinta yrityspuhelimeksi.”

Nokkelia kuvaustoimintoja ja elämää helpottavia teknologioita

Tekoäly mahdollistaa hyvälaatuisten kuvien ottamisen hämärässäkin Nokia 2.2 -älypuhelimella. Kamera ottaa samanaikaisesti useita kuvia, jotka edistykselliset algoritmit yhdistävät yhdeksi kuvaksi parhaalla valaistuksella, suuremmalla määrällä yksityiskohtia ja vähemmällä kohinalla. HDR-kuvaus tallentaa kuvien värit kirkkaina ja elävinä. Kuvia voi muokata Google Kuvat** -palvelussa eri tavoin: haluttuja yksityiskohtia voi korostaa ColourPop-toiminnolla, mustavalkokuvia voi värittää Colourise-toiminnolla sekä edustavimmat selfie-kuvat saa muokattua Beautify-toiminnolla.

Nokia 2.2 on hintaluokkansa ensimmäisiä älypuhelimia, jossa on puhelimen aktivoiva biometrinen kasvojentunnistus ja Google Lens -älykameratoiminto. Toisin kuin muissa saman hintaluokan puhelimissa, Nokia 2.2 -älypuhelimen kasvojentunnistus käyttää syväoppimista hyödyntäviä algoritmeja ja kasvojen ilmeistä oppivaa tunnistusta, mikä tekee tunnistamisesta turvallisen.

Nokia 2.2 -puhelin tarjoaa viimeisintä näyttöteknologiaa, ja siinä on tehoa. Puhelimessa on reunasta reunaan ulottuva kirkas, 5,71 tuuman HD+-näyttö, jossa on huomaamaton selfie-lovi. Vaikka Nokia 2.2 -puhelimessa on mahdollisimman suuri näyttö, se mahtuu edelleen taskuun ja puhelinta on helppo käyttää yhdellä kädellä. Tehoa puhelimeen antaa neliytiminen MediaTek A22 CPU -prosessori, joka on suunniteltu optimoimaan puhelimen akunkulutusta niin että akku kestää käyttöä koko päivän.

Nokia 2.2 on saatavilla mustana. Lisäksi puhelimen voi helposti muuttaa omannäköisekseen vaihdettavilla ja kauniisti kiiltävillä Nokia Xpress-on -kuorilla, jotka on valmistettu yhtä laadukkaasti kuin puhelimen myyntipaketissa oleva kuori. Nokia Xpress-on -vaihtokuorien värivaihtoehdot ovat pinkki, jäänsininen ja metsänvihreä.

Ensimmäisenä hintaluokassaan Google Assistant -ääniohjaus

Nokia 2.2 -älypuhelin on hintaluokkansa ensimmäinen Nokia-puhelin, jonka valikossa on valmiina Google Assistant -ääniohjausnäppäin. Google Assistantin avulla puhelimen käyttäjä voi yhdellä näppäimen painalluksella hoitaa ison joukon erilaisia askareita, kuten saada navigaatio-ohjeita, soittaa puheluita tai saada vastauksia kysymyksiin aiempaa nopeammin. Käyttäjän pidempiä kyselyjä ja tehtäviä varten Google Assistant -näppäintä painetaan pitkään.

Nokia-puhelimet vain paranevat ajan myötä

Nokia 2.2 -puhelimessa olevan Android 9 Pie -käyttöjärjestelmän ansiosta puhelin oppii käyttäjänsä tavoista käyttää puhelinta, ja se voi esimerkiksi ennakoida ja nopeuttaa suosikkisovellusten käyttöä ja analysoida puhelimen käyttöä niin että akunkesto on mahdollisimman pitkä.

Nokia 2.2 -puhelimessa liittyy laajaan valikoimaan Android One -perheeseen kuuluvia Nokia-älypuhelimia, jotka tarjoavat puhtaan, turvallisen ja ajan tasalla olevan Android-kokemuksen sekä viimeisimmät Googlen innovaatiot ja ohjelmistot. Kuten kaikissa Nokia-älypuhelimissa, Nokia 2.2 -puhelimessa ei ole ylimääräisiä esiasennettuja sovelluksia, käyttöliittymägrafiikan muutoksia tai puhelimen akkua kuluttavia taustaprosesseja.

