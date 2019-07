Nokia 2.2 -älypuhelinten myynti alkaa tänään Suomessa

Nokia 2.2 -älypuhelin tarjoaa viimeisimmät tekoäly- ja Android-kokemukset edullisessa paketissa. Uutuuspuhelimen suositeltu vähittäismyyntihinta on 119 euroa.

HMD Global tuo alan tuoreimmat nnovaatiot kaikkien ulottuville. Nokia 2.2 -älypuhelimessa on tekoälyä hyödyntävä hämäräkuvaus, puhelimen aktivoiva kasvojentunnistus, Google Assistant -puheohjausnäppäin sekä päivittyvä Android-käyttöjärjestelmä.

”Nokia 2.2 -älypuhelin on erinomainen ja kustannustehokas valinta laajalle joukolle kuluttajia. Esimerkiksi koululaisille puhelin tarjoaa viimeisimpien tekoäly- ja Android-kokemusten lisäksi 5.71 tuuman HD+-näytön, jolla videosisältö toistuu kirkkaana. Yrityskäyttäjät puolestaan arvostavat hyvän hinta-laatu-suhteen lisäksi puhelimeen säännöllisesti tulevia turva- ja käyttöjärjestelmäpäivityksiä”, kertoo HMD Globalin Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja Ossi Korpela.

Tekoäly mahdollistaa hyvälaatuisten kuvien ottamisen hämärässäkin Nokia 2.2 -älypuhelimella. Kamera ottaa samanaikaisesti useita kuvia, jotka edistykselliset algoritmit yhdistävät yhdeksi kuvaksi parhaalla valaistuksella, suuremmalla määrällä yksityiskohtia ja vähemmällä kohinalla. HDR-kuvaus tallentaa kuvien värit kirkkaina ja elävinä.

Nokia 2.2 on hintaluokkansa ensimmäisiä älypuhelimia, jossa on näytön avaava biometrinen kasvojentunnistus ja Google Lens -älykameratoiminto. Toisin kuin muut saman hintaluokan puhelimet Nokia 2.2 -älypuhelimen kasvojentunnistus käyttää syväoppimista hyödyntäviä algoritmeja ja kasvojen ilmeistä oppivaa tunnistusta, mikä tekee tunnistamisesta turvallisen.

Nokia 2.2 -puhelimessa on reunasta reunaan ulottuva kirkas, 5,71 tuuman HD+-näyttö, jossa on huomaamaton selfie-lovi. Vaikka Nokia 2.2 -puhelimessa on mahdollisimman suuri näyttö, se mahtuu edelleen taskuun ja puhelinta on helppo käyttää yhdellä kädellä. Tehoa puhelimeen antaa neliytiminen MediaTek A22 CPU -prosessori, joka on suunniteltu optimoimaan puhelimen akunkulutusta niin että akku kestää käyttöä koko päivän.

Puhelimessa on viimeisin Android 9 Pie -käyttöjärjestelmä, ja siihen tulevat kuukausittaiset turvapäivitykset kolmen vuoden ajan ja kahdeksi vuodeksi käyttöjärjestelmäpäivitykset, joista ensimmäinen on tuleva Android Q. Kuten kaikki muutkin Nokia-älypuhelimet, Nokia 2.2 vain paranee aikaa myöten tarjoten tuoreen käyttökokemuksen pidempään.

Nokia 2.2 on saatavilla mustana. Lisäksi puhelimen voi helposti muuttaa omannäköisekseen vaihdettavilla ja kauniisti kiiltävillä Nokia Xpress-on -kuorilla, jotka on valmistettu yhtä laadukkaasti kuin puhelimen myyntipaketissa oleva kuori. Nokia Xpress-on -vaihtokuorien värivaihtoehdot ovat pinkki, jäänsininen ja metsänvihreä.

Lisätietoja medialle

Ossi Korpela

Pohjois-Euroopan liiketoimintajohtaja, HMD Global Oy

Puh. 050 482 4109

Sähköposti: ossi.korpela@hmdglobal.com

HMD Global on Nokia-puhelinten koti, jonka pääkonttori on Espoossa. HMD Global muotoilee ja markkinoi älypuhelin- ja peruspuhelinvalikoimaa, joka on kohdennettu useille eri kuluttajaryhmille ja joka tarjoaa puhelimia useissa eri hintakategorioissa. Innovointiin ja korkeaan laatuun sitoutunut HMD Global Oy on Nokia-puhelinten ja -tablettien lisensoija yksinoikeudella, www.hmdglobal.com.

