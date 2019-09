Nokia 2720 Flip: Klassinen simpukkapuhelin tekee paluun, mukana 4G-yhteydet

Legendaarisen Nokia-puhelimen innoittama Nokia 2720 Flip on simpukkapuhelin tämän päivän viestintätarpeisiin.

Berliini 5.9.2019 - Nokia-puhelinten valmistaja HMD Global julkisti tänään Nokia 2720 Flip -puhelimen. Se on klassinen simpukkapuhelin, joka on luotu uudelleen nykykäyttäjän tarpeisiin. Puhelin on kompakti ja tuntuu hyvältä kädessä – sen käyttö on aiempaa tehokkaampaa tekoälyteknologian ansiosta. Puhelimessa on WhatsApp- ja Facebook -sovellukset sekä Google Assistant* -ääniohjauspalvelu kätevästi vain yhden näppäimen painalluksen päässä. Jos jotain odottamatonta tapahtuu, on Nokia 2720 Flip -puhelimessa hätäpainike ja ICE-valikko (In Case of Emergency, hätätilanteessa).

HMD Globalin tuotejohtaja Juho Sarvikas:

”Hyvät yhteydet perheeseen ja ystäviin sekä mahdollisuus seurata meitä kiinnostavia asioita ovat meille kaikille tärkeitä. Halusimme tuoda Nokia 2720 Flip -simpukkapuhelimeen modernit päivittäisen viestinnän ratkaisut, kuten 4G-yhteydet, WhatsAppin ja Google Assistantin. Nokia 2720 Flip on viimeisin lisäys Nokia Originals -tuoteperheeseemme, ja se on Nokia 8110 4G:n tavoin erinomainen vaihtoehto älykkäämpää peruspuhelinta kaipaavalle.”

Klassinen simpukkamuotoilu – helppokäyttöinen ja luotettava

Nokia 2720 Flip -puhelimeen vastaaminen on helppoa: vastaa avaamalla läppä ja sulje se, kun haluat lopettaa puhelun. Puhelimen ulkoisella 1,3 tuuman näytöllä näkyvät viestit, ilmoitukset tai soittajan tiedot ennen puheluun vastaamista.

Nokia 2720 Flip on suunniteltu vaivattomaan soittamiseen ja viestintään. Sen näppäimet ovat suuret, joten käyttäjän on helppo selata valikoita ja soittaa puheluita. Puhelimen kirkkaalta 2,8 tuuman päänäytöltä voi valita käyttöön suuremman tekstikoon, jolloin näyttöä voi lukea tietoja silmäillen tai kauempaa.

Nokia 2720 Flip -simpukkapuhelimen akku kestää jopa 27 päivää. Puhelin on pakattu ajattomaan Nokia-puhelinmuotoiluun, ja siinä on kaikki käyttäjän toivomat omaisuudet. Puhelin on valmistettu läpivärjätystä kestävästä polykarbonaatista, joten se kestää laadukkaana ja uudenveroisena pitkään.

Simpukkapuhelin nykypäivän tarpeisiin

Nokia 2720 Flip -laitteessa on esiasennettuna tärkeät sovellukset, kuten WhatsApp ja Facebook. Puhelimella voi katsoa videoita YouTubessa, hankkia ajo-ohjeita Google Kartoissa tai pelata Matopeliä – ja lisää sovelluksia on saatavilla Googlen sovelluskaupasta.

Nokia 2720 Flip -mallissa on Google Assistant*, joten sillä voi soittaa, lähettää viestejä tai etsiä tietoja ääniohjauksella, mikä vähentää puhelimella kirjoittamisen tarvetta. Yhden näppäimen painalluksen päässä olevalla Google Assistantilla päivittäisten tehtävien hoitaminen käy vaivattomasti.

Puhelimessa on äänenlaadultaan korkeatasoiset HD VoLTE** -puhelut ja nopeat 4G-yhteydet. Sillä voi selata internetiä, ja sitä voi käyttää wifi-yhteyspisteenä, jolloin sen voi helposti yhdistää läppäriin tai taulutietokoneeseen.

Hätäpainikkeella mielenrauhaa

Odottamattomien tilanteiden varalta Nokia 2720 Flip -puhelimessa on hätäpainike, jonka avulla voit lähettää viidelle henkilölle tiedot sijainnistasi. Lisäksi puhelin soittaa ennakkoon valituille henkilöille, kunnes he vastaavat puhelimeen. ICE-valikossa (In Case of Emergency, hätätilanteessa) ovat kaikki puhelimen omistajan tärkeät tiedot: syntymäaika, ICE-kontaktit, sairaustiedot, veriryhmä ja allergiatiedot - kaikki oleelliset tiedot ovat nopeasti esimerkiksi ensihoitajien käytettävissä.

Nokia 2720 Flip -simpukkapuhelimessa on myös parannettuja käytettävyysominaisuuksia, kuten tavallista kovempi äänenvoimakkuus ja isompi tekstikoko, jotka varmistavat, että puheluihin vastataan ja viestejä on helpompi lukea. Myös hälytysäänet voidaan asettaa 50 % voimakkaammiksi ja tekstikoko 100 % tavallista suuremmaksi.

Hinta ja saatavuus

Nokia 2720 Flip -puhelimesta on kolme värivaihtoehtoa: sininen, musta ja pinkki. Puhelin tulee myyntiin syyskuussa, ja sen suositeltu vähittäisimyyntihinta Suomessa on 99 euroa.

Medialle on tarjolla lisämateriaaleja Nokia 2720 Flip -simpukkapuhelimesta täällä

ja täällä. Molemmissa ovat tarjolla samat materiaalit.

Lisätietoja medialle

Ossi Korpela

Pohjois-Euroopan liiketoimintajohtaja, HMD Global Oy

P. 050 482 4109

S-posti: ossi.korpela@hmdglobal.com

HMD Global on Nokia-puhelinten koti, jonka pääkonttori on Espoossa. HMD Global muotoilee ja markkinoi älypuhelin- ja peruspuhelinvalikoimaa, joka on kohdennettu useille eri kuluttajaryhmille ja joka tarjoaa puhelimia useissa eri hintakategorioissa. Innovointiin ja korkeaan laatuun sitoutunut HMD Global Oy on Nokia-puhelinten ja -tablettien lisensoija yksinoikeudella, www.hmdglobal.com.

Nokia on Nokia-yhtymän rekisteröity tavaramerkki.

*Google Assistant on saatavilla valikoituina kieliversioina. Saatavuuden voi tarkistaa täältä.

** HD VoLTE -puhelujen saatavuus riippuu operaattoreiden palvelutarjonnasta.

Paikallinen valikoima saattaa vaihdella, tarkista saatavuus.