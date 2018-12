Nokia 5.1 – upeaa muotoilua ja supertehokkuutta

Uusi Nokia 5.1 Plus tarjoaa huipputehon ja -muotoilun edullisesti

Espoo, 5.12.2018 – HMD Global, Nokia-puhelinten koti, esitteli tänään Nokia 5.1 Plus -älypuhelimen. Nokia 5.1 Plus on modernisti muotoiltu ja laadukas. Se tarjoaa faneille maailmanlaajuisesti vaikuttavan prosessointitehon, upeat peliominaisuudet ja tekoälyä hyödyntävät kuvausominaisuudet tyylikkäässä ja edullisessa paketissa.



Ossi Korpela, Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja, HMD Global Oy:

“Nokia 5.1 Plus –älypuhelin tuo jännittävät peli- ja viihdekokemukset yhä laajemmalle yleisölle. Visionamme oli tuoda markkinoille edullinen puhelin, joka on tehokas, hyödyntää tekoälyä kuvaamisessa ja on moderni muotoilultaan. Tällä puhelimella yhä useammat voivat pelata mobiilipelejä, katsoa suosikkisarjoja putkeen ja tallentaa omat huippuhetkensä. Nokia 5.1 Plus on kohdennettu teknologiatietoisille faneillemme, jotka arvostavat puhelimessa erinomaista hinta-laatu-suhdetta.”

Lippulaivapuhelimen ominaisuudet edullisesti

Nokia 5.1 Plus on yksi edullisimmista älypuhelimista, joissa on edistynein MediaTek Helio P60 -prosessori. Se on suunniteltu tehoa vaativaan käyttöön: pelaamiseen, videoihin ja useiden sovellusten käyttämiseen yhtä aikaa. Nokia 5.1 Plus -älypuhelimen prosessorin edistykselliset tekoälyominaisuudet mahdollistavat kasvojentunnistuksen vaatiman syväoppimisen ja reaaliaikaisen kuvanparannuksen. Puhelimessa on kaikki tarvittavat sensorit, joita käyttäjä tarvitsee viimeisimpien pelien pelaamiseen ja sovellusten kaikkien ominaisuuksien käyttämiseen.

Nokia 5.1 Plus -älypuhelimen edistykselliset kuvausominaisuudet antavat mahdollisuuden ottaa studiotason kuvia hyödyntämällä kameran syväterävyyttä ja valikoimalla “bokeh”-sumennuksen sekä muotokuvakuvaukseen sopivan valotuksen. Takakameran 13MP/5MP tuplasensori, jossa on sähköinen videon vakautus, auttaa kuvaamaan vakaita ja teräviä videoita ja tallentamaan tärkeät hetket. Phase Detection -automaattitarkennus tekee kuvista kirkkaita ja teräviä.

Trendikäs muotoilu

Häikäisevälle laidasta laitaan ulottuvalle, 5,8 tuuman lovinäytölle mahtuu enemmän sisältöä. Nokia 5.1 Plus –puhelin on puhtaasti muotoiltu. Siinä 2.5D kaareva etu- ja takalasi, jota täydentävät pyöristetyt kulmat ja korkeakiiltoinen viimeistely. Puhelin on noin 8 mm ohut, ja sen ergonominen muotoilu kaartuvine muotoineen saa puhelimen tuntumaan hyvältä kädessä. Nokia 5.1 Plus -puhelimessa on vankka metallirakenne, ja se on testattu äärilämpötiloissa sekä pudotustesteissä. Näin on varmistettu, että se täyttää Nokia-puhelimille asetetut korkeat laatuvaatimukset.

Puhdas, turvallinen ja ajantasalla oleva Android One –tuoteperheen jäsen

Nokia 5.1 Plus liittyy Android One –tuoteperheeseen kuuluvien Nokia-älypuhelinten joukkoon. Se tarjoaa Googlen kehittämät älykkäät, turvalliset ja yksinkertaisesti upeat ominaisuudet. Nokia 5.1 Plus pysyy ajantasalla myös jatkossa. Sille on taattu kuukausittaiset turvapäivitykset kolmeksi vuodeksi ja käyttöjärjestelmäpäivitykset kahdeksi vuodeksi. Kuten kaikissa Android One -ohjelmaan kuuluvissa Nokia-älypuhelimissa, puhelimessa on parempi akku ja enemmän tallennustilaa tarkoin valitun esiasennetun sovellusvalikoiman ansiosta. Käytössä ovat myös viimeisimmät Google-palvelut, kuten Google Assistant ja Google Photos eli ilmainen, rajoittamaton tallennustila korkealaatuisille kuville.

Myyntipaketissa oleva Android Oreo™ -käyttöjärjestelmä tarjoaa tuoreimmat ominaisuudet. Näitä ovat muun muassa Google Lens, kuva-kuvassa-ominaisuus moniajon helpottamiseksi, Google Play -kaupan tarjoamat kitkattomasti toimivat palvelut sekä akunsäästöominaisuus, joka rajoittaa taustalla toimivien sovellusten käyttöä. Puhelin on myös valmis Android P:n asennusta varten.

Saatavuus

Nokia 5.1 Plus on tarjolla kahdessa värissä: mustana ja sinisenä. Arvioitu myynninaloitus Suomessa on tammikuussa 2019. Tarkempi aika ja suositeltu vähittäismyyntihinta kerrotaan lähempänä myynninaloitusta.

