Nokia-älypuhelimiin ZEISSin optiikkaa

Ainutlaatuinen yhteistyö tuo ZEISSin kamerainnovaatiot Nokia-älypuhelimiin. Yhteistyö vahvistaa sitoumusta viedä Nokia-älypuhelimien käyttäjien kuvauskokemus uudelle tasolle.

Espoo, Suomi / Oberkochen, Saksa 6.7.2017 – HMD Global, Nokia-puhelinten koti, ja ZEISS ovat tänään ilmoittaneet allekirjoittaneensa eksklusiivisen yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on luoda uusia kuvaamisen ja siihen liittyvän teknologian standardeja älypuhelinalalle. Pitkäkestoinen sopimus pohjautuu ZEISSin ja Nokia-älypuhelinten väliseen yhteiseen historiaan ja osaamiseen.

Yhteistyön tavoitteena on edistää kuvaamisen ja kuvankäsittelyn kokemusta älypuhelimissa, ja se kattaa koko ekosysteemin ohjelmistoista ja palveluista näyttöjen laatuun ja optiikan suunnitteluun. ZEISS ja HMD Global kehittävät yhdessä ominaisuuksia, jotka vievät kuvaamisen uudelle tasolle ja tuovat ZEISS-brändin takaisin Nokia-älypuhelimiin. Sitoutuminen kuluttajien kuvaus- ja kuvankäsittelykokemuksien kehittämiseen heijastaa yritysten yhteisiä arvoja – määrätietoista sitoutumista laatuun, todellista ammattiylpeyttä sekä halua kehittää kuluttajien kokemuksia.

ZEISSin ja Nokia-puhelinten yhteistyö alkoi yli 10 vuotta sitten, ja se perustuu yrityksiä yhdistävään intohimoon innovaatioiden kehittämisessä sekä haluun tarjota kuluttajille aina parasta. Aiemman yhteistyön tuloksena syntyivät mm. maailman ensimmäinen usean megapikselin kamerapuhelin sekä monia muita matkapuhelimia, jotka veivät alan vaatimukset uudelle tasolle – Nokia Nseries -laitteista Nokia PureView -teknologioita käyttäneisiin älypuhelimiin. Uudistettu kumppanuus merkitsee pitkäaikaista sitoumusta rakentaa jatkoa teknologisille innovaatioille tulevina vuosina.

Arto Nummela, HMD Globalin toimitusjohtaja:

“Yhteistyö ZEISSin kanssa on tärkeä osa lupaustamme tarjota asiakkaillemme aina parhaita kokemuksia. Fanimme haluavat enemmän kuin loistavan kameran älypuhelimessa. He haluavat kokonaisvaltaisen kuvaamisen ja kuvakäsittelyn kokemuksen, joka ei ainoastaan luo standardeja vaan määrittelee ne kokonaan uudelleen. ZEISSin kanssa tarjoamme yhdessä kehittämäämme huippuosaamista kaikille.”

Dr. Matthias Metz, ZEISS Groupin johtoryhmän jäsen:

“HMD Globalin ja ZEISSin yhteistyö Nokia-älypuhelimissa vie jälleen eteenpäin kokonaisvaltaisen kuvaamisen ja kuvankäsittelyn kokemusta, joka perustuu erinomaiseen laatuun ja innovaatioihin. Kumppanuutemme rakentuu vahvalle pohjalle. Odotamme molemmat innostuneina tulevaa: pitkälle vietyjä älypuhelinten kuvaus- ja kuvankäsittelyominaisuuksia.”



Yksinoikeudella solmittu kumppanuus ZEISSin kanssa kertoo siitä, että HMD Global tekee yhteistyötä alan parhaiden ja arvostetuimpien kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on luoda täydellisiä ratkaisuja jokaiseen yksityiskohtaan puhelinten muotoilussa ja rakenteessa. Yhteistyö kertoo myös kuluttajille tehdystä lupauksesta tarjota paras mahdollinen kuvaus- ja kuvankäsittelykokemus älypuhelimissa.

HMD Global on Nokia-puhelinten ja -tablettien uusi koti, jonka pääkonttori on Espoossa. HMD muotoilee ja markkinoi älypuhelin- ja peruspuhelinvalikoimaa, joka on kohdennettu useille eri kuluttajaryhmille ja joka tarjoaa puhelimia useissa eri hintakategorioissa. Innovointiin ja korkeaan laatuun sitoutunut HMD Global Oy on Nokia-puhelinten ja -tablettien lisensoija yksinoikeudella. Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröimä tavaramerkki. www.hmdglobal.com.

ZEISS on kansainvälisesti johtava teknologiayritys optiikan ja optoelektroniikan alalla. ZEISS Group kehittää, tuottaa ja myy mittalaitteita, mikroskooppeja, lääkintäteknologiaa, silmälasien linssejä, elokuva- ja kameralinssejä, kiikareita ja puolijohteiden tuotantolaitteita. Ratkaisuillaan ZEISS kehittää jatkuvasti optiikan maailmaa ja auttaa muokkaamaan teknologian kehitystä. ZEISS-konsernissa on neljä liiketoimintaryhmää: Research & Quality Technology, Medical Technology, Vision Care/Consumer Products ja Semiconductor Manufacturing Technology.

Tilikautena 2015/16 yrityksen liikevaihto oli noin 4,9 miljardia euroa, ja sillä oli yli 25 000 työntekijää. Yritys on perustettu Jenassa vuonna 1846. Nykyisin yrityksen pääkonttori sijaitsee Oberkochenissa Saksassa. Carl Zeiss AG on konsernin emoyhtiö, jonka tehtävänä on liiketoiminnan strateginen kehitys, ja se omistaa ZEISS Groupin. Yrityksen omistaa kokonaisuudessaan Carl Zeiss Stiftung (Carl Zeiss -säätiö). www.zeiss.com