Nokia-puhelimet vain paranevat ajan mittaan: Nokia 8.1 tarjoaa ensimmäisten joukossa sovelluskehittäjille beetaversion uudesta Android Q -käyttöjärjestelmästä

HMD Global pitää lupauksensa ajantasaisista ohjelmistoista: Yhtiö tarjoaa sovelluskehittäjille mahdollisuuden optimoida sovelluksensa uudelle Android Q -käyttöjärjestelmälle ennen sen virallista julkistusta.

Espoo, 8.5.2019 – HMD Global, Nokia-puhelinten koti, julkisti, että sovelluskehittäjät saavat nyt Nokia-puhelinten sovelluskehittäjäohjelman kautta käyttöönsä beetaversion Android Q ‑käyttöjärjestelmästä palkitulle Nokia 8.1 -puhelimelle. Sovelluskehittäjät voivat testata ja optimoida sovelluksiaan tulevan Android Q -käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivaksi. Osallistumalla Android-sovelluskehittäjäohjelmaan HMD Global jatkaa viimeisten Google-innovaatioiden tuomista kehittäjien saataville pitäen lupauksensa ajan mittaan vain paranevista Nokia-puhelimista.

Nokia-puhelinten sovelluskehittäjille suunnattu ohjelma aloitti toimintansa viime vuonna tarjoamalla mahdollisuuden tutustua ennakkoon Android 9 Pie -käyttöjärjestelmään Nokia 7 Plus ‑älypuhelimella. Nyt toisena toimintavuotenaan ohjelman tavoitteena on auttaa kehittäjiä suunnittelemaan, testaamaan ja viimeistelemään Android-sovelluksiaan, niin että ne ovat valmiita Play Store -sovelluskaupan edellyttämään sertifiointiin ennen uusien Android-käyttöjärjestelmäversioiden virallista julkistusta.

HMD Globalin tuotejohtaja Juho Sarvikas:

”Sovelluskehittäjien ennakkotutustuminen Android 9 Pie -käyttöjärjestelmään oli valtava menestys. Kymmenettuhannet ohjelmaamme osallistuneet kehittäjät tekivät yhteistyötä sekä meidän että toistensa kanssa optimoidessaan sovelluksiaan ja varmistaessaan niiden saumattoman toiminnan Android 9 Pie -käyttöjärjestelmässä. Jatkamme nyt Nokia 7 Plus -beetatestin jalanjäljissä ja haluamme varmistaa, että kehittäjät pääsevät sovellusten kanssa ajoissa vauhtiin.”

“Beta labs -yhteisössämme tehty työ varmisti osaltaan sen, että Nokia-älypuhelimet kaikissa hintaluokissa saivat Android 9 Pie -käyttöjärjestelmäpäivityksen ensimmäisten joukossa. Nyt osallistumme Nokia 8.1 -älypuhelimella Android-sovelluskehittäjien ohjelmaan ja toteutamme näin edelleen lupaustamme puhelimista, jotka vain paranevat ajan mittaan, kun tarjoamme niihin parhaat ja uusimmat ohjelmistot ja käyttökokemuksen. Meille on ensisijaisen tärkeää, että Nokia-puhelinten käyttäjien on helppo siirtyä viimeisimpään Android-ohjelmistoversioon.”

Android Q -käyttöjärjestelmä tarjoaa kuluttajille aikaisempaa laajemman datan hallinnan esimerkiksi puhelimen sijaintitietoja käyttävissä sovelluksissa. Tuleva Android-käyttöjärjestelmä tarjoaa myös yksityisyydensuojaa ja tietoturvaa parantavia toimintoja, kuten mahdollisuuden rajoittajaa taustalla olevien sovellusten toimintaa ja päivityksen, joka parantaa puhelimen tunnistetietojen suojaa.

Tuleva käyttöjärjestelmäpäivitys lupaa kuluttajille myös entistä kehittyneemmän eleisiin perustuvan käyttötavan, joka hyödyntää aiempaa paremmin nykypuhelinten reunasta reunaan ulottuvia näyttöjä. Lisäksi tarjolle tulee tumma teema, joka on miellyttävä silmälle ja säästää akkua.

Kuten aiemmassa Android 9 Pie -ohjelmassa, sovelluskehittäjillä on sekä pääsy Android Q -beetaversioon että mahdollisuus jakaa ideoita ja tehdä yhteistyötä kehittäjäfoorumilla. HMD Globalin oma sovelluskehittäjätiimi tarjoaa puolestaan virallisen palautekanavan ja tukea 16 eri kielellä. Toiminto on integroitu itse ohjelmistoon, joten saatu palaute voidaan tutkia ja korjaukset pystytään tekemään nopeasti.

Sovelluskehittäjäohjelma tuo eri maista ja erilaisista kulttuureista erittäin arvokasta palautetta analytiikkaa ja virheanalyysejä varten. Se auttaa Googlea hiomaan Android Q -käyttöjärjestelmän valmiiksi kuluttajille.

Jos sinulla on Nokia 8.1 -älypuhelin, voit liittyä sovelluskehittäjäohjelmaan osoitteessa https://www.nokia.com/phones/en_int/developer/.

Lisätietoja:

Ossi Korpela, Pohjois-Euroopan liiketoimintajohtaja, HMD Global

Puhelin: 050 482 4109

Sähköposti: ossi.korpela@hmdglobal.com

HMD Press Office: press@hmdglobal.com

HMD Global on Nokia-puhelinten koti, jonka pääkonttori on Espoossa. HMD muotoilee ja markkinoi älypuhelin- ja peruspuhelinvalikoimaa, joka on kohdennettu useille eri kuluttajaryhmille ja joka tarjoaa puhelimia useissa eri hintakategorioissa. Innovointiin ja korkeaan laatuun sitoutunut HMD Global Oy on Nokia-puhelinten ja -tablettien lisensoija yksinoikeudella. www.hmdglobal.com.

Nokia on Nokia-yhtymän rekisteröity tavaramerkki. Android, Google ja muut Googlen tavaramerkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä