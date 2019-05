Nokia-puhelinten valikoima Android Enterprise Recommended -ohjelmassa kasvaa – tarjolla alan laajin valikoima Googlen hyväksymiä yrityspuhelimia

Android Enterprise Recommended -ohjelmaan kuuluu nyt 14 Nokia-älypuhelinta. Se on ohjelman laajin valikoima eri valmistajien joukossa.

Espoo, 7.5.2019 – HMD Global, Nokia-puhelinten koti, kertoi tänään tarjoavansa markkinoiden laajimman ja monipuolisimman valikoiman yrityskäyttöön suunnattuja AndroidTM -älypuhelimia. Valikoiman uusimmat Nokia-puhelinmallit ovat Nokia 9 PureView, Nokia 4.2 ja Nokia 3.2 (3/32 GB -muistiversio), jotka on hyväksytty Android Enterprise Recommended -ohjelmaan yhdentoista muun Nokia-älypuhelimen lisäksi. Nokia-älypuhelimet tarjoavat yrityskäyttäjille erinomaisen käyttökokemuksen ja laajan valikoiman yritysten erilaisiin käyttäjätarpeisiin muotoutuvia puhelimia.

Yritysasiakkaat voivat luottaa siihen, että kaikki Android Enterprise Recommended -ohjelmaan kuuluvat älypuhelimet täyttävät Googlen yrityspuhelimille asettamat kriteerit. Näitä ovat muun muassa korkeammat vaatimukset laitteelle, ohjelmistolle, yhteensopivuudelle yrityksen IT-järjestelmien kanssa, tietoturvapäivityksille ja käyttäjäkokemukselle. Ohjelman tavoitteena on varmistaa vahva käyttäjäkokemus erilaisissa yrityspuhelinten käyttötilanteissa sekä helpottaa yritysten älypuhelinvalintoja.

HMD Globalin hiljakkoin teettämän markkinatutkimuksen mukaan 98 %:a haastatelluista yrityksistä viidessä eri EU-maassa (Espanja, Iso-Britannia, Italia, Ranska ja Saksa) kertoi, että älypuhelinten hyväksyntä Android Enterprise Recommended -ohjelmaan vaikuttaa hankintapäätöksiin. Lisäksi yli 50 % tutkimukseen haastatelluista yrityksistä hankkii ainoastaan Android Enterprise Recommended -ohjelmaan kuuluvia älypuhelimia.

Mobile World Congress 2019 -tapahtumassa helmikuussa esitellyt kolme uutta Nokia-älypuhelinta on hyväksytty Android Enterprise Recommended -ohjelmaan. Nämä puhelimet ovat:

- Nokia 9 PureView – maailman ensimmäinen viidellä takakameralla varustettu älypuhelin.

- Nokia 4.2 – huippumuotoilua edustava puhelin, jossa on erillinen Google Assistant -näppäin* sekä loistavat tekoälyllä varustetut kuvausominaisuudet edulliseen hintaan.

- Nokia 3.2 (3/32 GB -muistiversio), jossa on isokokoinen näyttö, kahden vuorokauden akunkesto** sekä erillinen Google Assistant -näppäin*.

Andrej Sonkin, Enteprise-liiketoiminnan johtaja, HMD Global:

”Android Enterprise Recommended -ohjelmaan kuuluvien älypuhelintemme kehityksen johtotähtinä ovat olleet tarve turvallisille ja pitkäikäisille älypuhelimille, jotka palvelevat täydellä teholla erilaisten yrityskäyttäjien tarpeita. Yritysten käyttöön suunnatut älypuhelimemme ovat jo yli 50 organisaation käytössä eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi Euroopassa toimitamme alojensa johtaville yrityksille laitteita, jotka vastaavat näiden yritysten käyttötarpeisiin ja vain paranevat ajan mittaan.”

Tietoturvaa, hyviä käyttökokemuksia ja lisäkehitysmahdollisuuksia yrityksille

Android One -käyttöjärjestelmää hyödyntävien Nokia-älypuhelinten käyttäjäkokemus on erinomainen. Nokia-älypuhelimissa on puhdas Android-käyttöjärjestelmä, joten niissä ei ole ylimääräisiä esiasennettuja sovelluksia, käyttöliittymägrafiikan muutoksia tai puhelimen akkua kuluttavia tai laitetta hidastavia taustaprosesseja. Valikoiman laitteet edustavat Nokia-puhelimille ominaista ensiluokkaista muotoilua ja laatua kaikissa valikoiman eri hintaluokissa.

Esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat valinneet Android Enterprise Recommended -ohjelmaan kuuluvia Nokia-älypuhelimia:

- Are: “Kahden vuoden ajaksi taatut Android-käyttöjärjestelmäpäivitykset olivat avainsyy siihen, miksi vaihdoimme Nokia-älypuhelimiin.”

- SAP: “Turvallisuus oli yksi avaintekijöistä, kun valitsimme Nokia-älypuhelimet.”

- MukavaIT: “Asiakkaamme käsittelevät paljon luottamuksellista tietoa. Nokia-älypuhelinten lupaus ajan tasalla olevasta tietoturvasta on meille merkittävä tekijä puhelinvalinnoissa.”

- Yorkshire Building Society: “Nokia 7 Plus -älypuhelimen erinomainen hinta-laatusuhde sekä kolmen vuoden ajaksi taatut säännölliset ja nopeat turvapäivitykset olivat syy valintaamme.”

- Ineco: “Nokia-puhelimet vastaavat todella hienosti kaikkiin odotuksiimme ja ovat tuoneet todellista lisäarvoa projektillemme.”

Ensiluokkainen käyttökokemus, joka vain paranee ajan mittaan

Nokia-puhelimet muuttavat sekä kuluttajien että yritysten käsitystä älypuhelimista. Säännöllisten ohjelmisto- ja turvapäivityksien ansiosta puhelimet uusiutuvat ja pysyvät kehityksessä ajan tasalla. Android Enterprise Recommended- ja Android One -ohjelmiin kuuluminen merkitsee sitä, että Nokia-puhelinten käyttäjäkokemus vain paranee ajan mittaan Googlen viimeisimpien turvapäivityksien ja käyttöjärjestelmäpäivitysten ansiosta.

Nokia-älypuhelinten erilaiset eturivin toiminnallisuudet, kuten Adaptive Battery ja Adaptive Brightness, sekä eri hintaluokan puhelimissa oleva kahden päivän akunkesto** on suunniteltu pitämään tyytyväisinä sekä organisaation IT-asiantuntijat että yrityspuhelinten käyttäjät. Yrityksille tyypillisten sovellusten ja toiminnallisuuksien lisäksi jokainen laite Nokia-älypuhelinvalikoimassa tarjoaa käyttäjälleen myös henkilökohtaisia käyttäjäkokemuksia, mikä tekee työpuhelimesta käyttäjänsä suosikin.

Android Enterprise Recommended -ohjelmaan kuuluvat Nokia älypuhelimet:

Puhelinmalli Nokia 3.1 (32 GB) Nokia 3.1 Plus Nokia 3.2 (32 GB) Nokia 4.2 Nokia 5.1 Nokia 5.1 Plus Nokia 6.1 Nokia 6.1 Plus Nokia 7 Plus Nokia 7.1 Nokia 8 * Ei kuulu Android One -perheeseen Nokia 8 Sirocco Nokia 8.1 Nokia 9 PureView

Lisätietoja Android-ratkaisuista yrityksille:

https://nokiaphones.whyandroid-enterprise.com/ ja www.hmdglobal.com/forbusinesses.

* Tutkimus - HMD Global: Business Smartphone Purchase Survey: https://www.hmdglobal.com/download/HMD%20Global%20B2B%20Smartphone%20Purchase%20Survey.pdf

