Nokialaiset saavat kolmannen ABC:n – valtatiellä 12 liikkuvat pääsevät nyt kätevästi tankille

Mouhijärveläiset saavat postin Saleen 16.4.2019 13:00:06 EEST | Tiedote

Toukokuun puolivälin tienoilla Mouhijärven Saleen avataan posti. Henkilökohtaisen asiakaspalvelun lisäksi mouhijärveläiset voivat vastaanottaa ja lähettää kätevästi paketteja pakettiautomaatin avulla. ­ – Hienoa, että voimme tarjota asiakkaillemme postin palvelut kaupan yhteydessä. Arki helpottuu, kun useamman asian voi hoitaa samalla reissulla. Monelle asiakkaalle arki on hektistä tai liikkuminen paikasta toiseen hankalaa. Vastaamme nyt tähän arjen haasteeseen, myymäläpäällikkö Minna Ylikoski iloitsee. Postin palveluita voi jatkossa käyttää Salen laajojen aukioloaikojen mukaan, ma–pe 7–21, la 8–21 ja su 11–21. – Henkilökuntamme on postista innoissaan – työhön tulee vaihtelevuutta ja asiakkaita pystytään palvelemaan entistä monipuolisemmin. Palvelu on meille sydämen asia, Minna kiteyttää.