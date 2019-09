Nokian laavapesu paljasti auton todellisen värin

Rautakauppa murroksessa Pirkanmaalla 28.8.2019 16:00:00 EEST | Tiedote

Pirkanmaan Osuuskauppa suunnittelee rautakaupan tarjonnan keskittämistä entistä vahvemmin Prismoihin. Prismojen roolia rautakaupassa kehitetään tällä hetkellä voimakkaasti koko S-ryhmän tasolla. Toinen vahvan panostuksen kohde on laajan valikoiman verkkokauppa. – Asiointi rautakaupassa on muuttunut viime vuosien aikana merkittävästi. Kodin tuotealueen, työkalujen ja puutarhatuotteiden ostamista on siirtynyt hypermarketeihin ja halpahintamyymälöihin. Remonttien ja rakennusprojektien ostaminen palveluina on lisääntynyt vahvasti. Samalla laajan valikoiman tarjoavista verkkokaupoista on tullut yhä suositumpia ostopaikkoja, toimialajohtaja Ville Jylhä Pirkanmaan Osuuskaupasta toteaa. Prismat ovat asiakkaille luontaisia ja lähes viikoittaisia ostopaikkoja kodinsisustamisen, työkalujen ja puutarhatuotteiden osalta. –Tutkimme parhaillaan Prisma-verkoston mahdollista laajentamista Pirkanmaalla ja sitä kautta rautakaupan tarjonnan lisäämistä asiakkaiden saataville, Jylhä kertoo. Nokian Kodin Ter