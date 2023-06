Nolla avaa kohteen Espoon Westendiin ja suunnittelee kohdetta Kaliforniaan

Nolla avaa retkeilykohteen Espoon Westendiin



Nolla avaa retkeilykohteen Espoon Westendissä sijaitsevalle Tvijälpin saarelle. Tvijälp on todellinen lähiluontomatkailukohde, sillä saari sijaitsee vain 200 metrin päässä Espoon Westendistä ja tarjoaa poikkeuksellisen suuren kontrastin kaupungin vilskeelle. Saaren luonto on vaihtelevaa. Sen eteläosaa hallitsevat silokalliot ja pohjoisosaa rehevät metsät. Hienoja rantaniittyjä ja iäkkäitä käkkärämäntyjä voi ihastella ympäri saarta. Nollat sijaitsevat korkeilla kallioilla, mistä avautuu jylhä näkymä kohti Suomenlahtea. Korkeusero ja runsas puusto katkaisevat tunnelman mantereen sekä saaren välillä. Jokaisessa Nollassa on merinäköala.

Yhteiskuljetukset saareen lähtevät kesän aikana päivittäin Espoon Keilaniemestä, lisäksi saareen on mahdollista rantautua omalla veneellä. Kohteeseen pääsee tutustumaan osoitteessa https://nollacabins.com/kohde-tvijalp/

Suomalaista vapaa-ajan kulttuuria maailmalle

Nolla on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Hipcamp LLC:n kanssa Nolla -luontomatkailuverkoston toteutuksesta USA:han. Ensimmäisen kohteen suunnittelu Kaliforniaan on aloitettu ja sen tarkoitus on valmistua vuoden 2023 aikana.

”Olemme viemässä maailmalle suomalaista vapaa-ajan kulttuuriamme, johon liittyy vahva yhteys luontoon ja tietynlainen minimalismi. Olemisen keskiössä on läsnäolo ja pysähtyminen merkityksellisten asioiden äärelle. Nämä asiat ovat myös kansainvälisesti kiinnostavia.” – Roope Lemmetti, toimitusjohtaja, The Nolla Company Oy

Start-up yhtiöstä kasvuyhtiöksi

Nolla on noteerattu useissa kansainvälisissä medioissa, konsepti on voittanut mm. Helsingin matkailusäätiön matkailupalkinnon, yhtiö on saanut valtavan määrän yhteydenottoja eri puolilta maailmaa ja olemme löytäneet strategisen kumppanin konseptin skaalaamiseksi.

Meille alusta-alkaen on ollut tärkeää, että konseptia kehitetään kulttuuri-, ympäristö- ja design näkökulmalla erittäin korkeatasoisesti. Tämä on johtanut siihen, että olemme rahoittaneet yhtiön start-Up vaiheen omin, perheen sekä ystävien varoin. Nyt olemme kuitenkin vaiheessa, jossa voimme tehdä jotain todella merkityksellistä kansainvälisessä matkailumarkkinassa ja siirrymme start-up yhtiöstä kasvuyhtiöksi. Kartoitamme parhaillaan vaihtoehtoja seuraavan vaiheen rahoittamiseksi, jonka toivoisimme löytyvän kotimaisilta sijoittajilta. – Joel Uussaari, hallituksen puheenjohtaja, The Nolla Company Oy

Kutsu median edustajille retkeilemään!

Median edustajilla on mahdollisuus tutustua kesän 2023 aikana Nollan konseptiin yöpymällä Espoon edustalla sijaitsevalla Tvijälpin saarella. Median edustajat voivat Nollan asiakaspalvelusta pyytää käyttöönsä varauskoodia, jonka avulla he voivat varata retket omien aikataulujensa mukaisesti. Lisätiedot, ilmoittautumiset sekä varauskoodipyynnöt: info@nollacabins.com.