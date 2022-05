Nopeammin, korkeammalle, värikkäämmin – Rakkaudesta lajiin päästää ääneen nuoret sateenkaariurheilijat

Urheilumaailman jähmeät, heteronormatiiviset rakenteet ovat alkaneet vapista, kun yhä useampi vaatii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille oikeutta olla oma itsensä myös urheilun parissa.

Ainutlaatuisessa Rakkaudesta lajiin -kirjassa urheilevat sateenkaarinuoret kertovat oman tarinansa. Minkälaisia toiveita ja unelmia heillä on tulevaisuuden suhteen?

Kirjaan on haastateltu 14 nuorta. Mukana ovat muun muassa yleisurheilijat Senni Salminen ja Jade Nyström, ex-jääkiekkoilija Janne Puhakka ja jalkapalloilija Sofia Manner. Alkusanat kirjaan on kirjoittanut ex-nyrkkeilijä Elina Gustafsson.

”Nuoret kertovat kirjassa hyvin avoimesti omista kokemuksistaan. On tietysti positiivista, että monet ovat saaneet voimaa urheilusta, mutta samalla kaikki ovat kokeneet vähintäänkin homottelua tai muunlaista syrjintää. Vaikeita kokemuksia on erityisesti sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla”, kirjan tekijät Tiina Tuppurainen ja Teemu Silván kertovat.

Lisäksi Rakkaudesta lajiin -kirjassa ääneen pääsevät tutkijat ja urheiluorganisaatioiden edustajat. Teoksen lopussa on myös erityisesti valmentajille ja muille urheiluorganisaatioiden aikuisille suunnattu kymmenen askeleen lista kohti inklusiivisempaa urheilua.

Aihe on äärimmäisen tärkeä, sillä sateenkaarinuoret voivat muita nuoria huonommin lähes kaikilla mittareilla. Lopulta tavoite on yhteinen: että kaikki pääsisivät mukaan vailla pelkoa syrjinnästä.

Tiina Tuppurainen on helsinkiläinen tuottaja ja kirjailija, joka on julkaissut kolme sateenkaariaiheista romaania. Teemu Silván on loviisalaislähtöinen valokuvaaja ja sijaisopettaja. Hän on kuvannut mm. Helsingin Sanomille, Ylelle, Unicefille ja Greenpeacelle.

Rakkaudesta lajiin ilmestyy 12.5.2022

Haastattelupyynnöt, lisätiedot ja pdf-vedokset: anni.gullichsen@otava.fi