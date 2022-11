Nopeasti kasvava Lämpöjokeri liittyy yrityskaupalla QMG-konserniin

Lämpöjokeri on pian 20 vuotta toiminut perheyritys, joka on vuodesta 2008 lähtien keskittynyt lämpöpumppujen asennuksiin ja kunnossapitoon. Yhtiö työllistää tällä hetkellä 10 ammattilaista sekä kiinteän kumppaniverkoston kautta 5 henkilöä lisää. Lämpöjokerin liikevaihto oli syyskuussa 2022 päättyneellä tilikaudella 2,4 miljoonaa euroa.

Lämpöjokeri liittyy QMG-konserniin yrityskaupalla, joka ei vaikuta henkilöstön asemaan tai asiakassopimuksiin. Lämpöjokeri jatkaa kasvavaa toimintaansa omalla nimellään ja nykyisellä organisaatiolla. Toimitusjohtaja Jussi Heimonen tulee osakkaaksi QMG:n emoyhtiöön Nimlakseen, jolla on Suomessa ja Ruotsissa jo yli 200 henkilöomistajaa.

– Tunnistamme uusiutuvaan energiaan liittyvät kasvutarpeet, ja mitä se tarkoittaa kiinteistönomistajille. Siksi kasvatamme johdonmukaisesti palveluitamme lämpöpumpuissa, aurinkosähkössä ja energiatehokkuudessa. Lämpöjokeri tuo tähän palapeliin hienon lisäyksen Päijät-Hämeen alueella, kertoo QMG:n Väli-Suomen aluejohtaja Mikko Sahikallio.

QMG tuo Lämpöjokerille kasvuvoimaa

Lämpöjokeri teki päätöksen liittyä QMG-konserniin, jotta se saa strategista tukea toiminnan kasvaessa.

– Lämpöpumppuliiketoimintaa vauhdittavat sekä energiakriisi että valtion tukipäätökset öljylämmityksestä luopumiselle. Ilmalämpöpumput ja maalämpöpumput vastaavat monella tavalla tämän päivän arvoihin, ja meillä se näkyy myynnin kasvuna, Lämpöjokerin toimitusjohtaja Jussi Heimonen toteaa.

– Päätös yrityskaupasta oli luonteva, sillä QMG:n paikallista yrittämistä arvostava malli miellyttää meitä. Saamme konsernista tukea suunnitteluun ja järjestelmiin, ja pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistäkin parempaa palvelua kumppaniverkostomme kanssa, Heimonen kertoo.

Ilmalämpöpumppuja asennettu tasaisesti huolimatta kuumentuneesta markkinasta

Lämpöjokeri on pystynyt toimittamaan ilmalämpöpumppuja, vaikka laitteista on ajoittain ollut markkinoilla pulaa. Asiakkaista kolme neljännestä on kotitalouksia, mutta taloyhtiöiden osuus on kasvussa erityisesti maalämpöhankkeissa.

– Pidämme varastossa satojen laitteiden valikoimaa, joka vastaa useimpiin tarpeisiin. Vaikka energiapäätöksiä mietitään pitkään, nopea toimitus on aina plussaa. Maalämpöpumput tilataan projektikohtaisesti, joten niissä toimitusajat ovat pidemmät, Heimonen kertoo.