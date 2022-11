Nordic Ren-Gas Oy:n Lahden Power-to-Gas-tuotantolaitoksen YVA-menettely on alkanut

Hankkeen tavoitteena on rakentaa tuotantolaitos, joka tuottaa uusiutuvaa synteettistä metaania, vetyä ja hukkalämmöstä tuotettua kaukolämpöä. Laitos toimii osana puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluketjua raskaalle liikenteelle.

Hankkeesta vastaa Nordic Ren-Gas Oy, joka on uusiutuvan energian yhtiö. Nordic Ren-Gas Oy kehittää Power-to-X (P2X) kaasupolttoaineiden tuotantoportfoliota raskaan maantieliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi sekä CO 2 -vapaan kaukolämmön tuottamiseksi.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0 (VE 0): hanketta ei toteuteta

Vaihtoehto 1 (VE 1): puhtaiden P2X kaasupolttoaineiden ja CO 2 -vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitoksen rakentaminen Lahteen Urasan tontille

YVA-ohjelma on luettavissa sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla. YVA-ohjelman painettu versio on toimitettu luettavaksi myös Lahden pääkirjastoon ja Lahti-pisteeseen. YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä toimittamalla ne 5.1.2023 mennessä Hämeen ELY-keskukseen sähköisesti kirjaamo.hame(at)ely-keskus.fi tai osoitteeseen Hämeen ELY-keskus, PL 29, Kirkkokatu 12, 15141 Lahti.

YVA-ohjelma on toiminnanharjoittajan suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia aiotaan selvittää ja millä menetelmillä. YVA-menettelyn tavoitteena on edistää hankkeen kannalta merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamista, arviointia ja huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan tavoitteena on tuottaa monipuolista tietoa päätöksenteon perustaksi.