Nordic Revenue Forum Helsingissä: tiedolla tuottoa matkailualalle

Nordic Revenue Forum kutsuu Helsinkiin 29.10.2019 matkailualan toimitusjohtajat, omistajat, tuotto,- myynti- ja markkinointijohtajat sekä kaikki tuottojohtamisesta kiinnostuneet. Inspiroivia puheenvuoroja, verkostoitumista sekä keskusteluja tuottojohtamisesta tarjoillaan tiiviissä paketissa alansa ykköseksi tähtäävässä tapahtumassa.

Tuottojohtamisella tarkoitetaan yrityksen tulovirtojen systemaattista ohjaamista ja johtamista. Maailmalla tuottojohtamisen työtavat ovat olleet matkailualan käytössä jo vuosikymmeniä, mutta isojen ketjujen ulkopuoliseen Suomeen ne ovat vasta rantautumassa. ”Suomessa on ollut tapana keskittyä kustannuslähtöiseen johtamiseen, myyntiin tai operatiiviseen tasoon”, toteaa Nordic Revenue Forumin perustaja Hanna Lak, yksi Suomen johtavista tuottojohtamisen asiantuntijoista.

Lakin mielestä suomalaiset matkailualan yrittäjät on kuitenkin matkailijamäärien kasvaessa syytä ravistella hereille. Matkailualalla on ollut tapana ajatella, että tuotto saadaan asiakaspalvelun rajapinnasta, mutta todelliseen nousuun tuottavuus pääsee tuottojohtamisen idean mukaan vasta dataa analysoimalla. Hanna Lak ihmetteleekin, miksi tuottojohtamisen työkaluja on hyödynnetty Suomessa vasta vähän, vaikka tuloksia niillä tutkitusti on maailmalla taottu. ”Jos data jää hyödyntämättä, kannattavuus voi luisua jopa väärään suuntaan”. ”Suunnannäyttäjänä toimii Visit Finland, joka on viisaasti ottanut tiedolla johtamisen ohjelmaansa”, iloitsee Lak, joka on myös Visit Finland Akatemian valmentaja.

Koska Lakin mielestä Suomessa hyödyttäisiin suuresti tuottojohtamisesta ja alan tapahtumat ovat loistaneet poissaolollaan, hän päätti perustaa sellaisen itse: Nordic Revenue Forum keskittyy hotelli-, ravintola-, kokous- ja kylpyläalan sekä aktiviteettien tuottojohtamiseen ja avaa suomalaisten ja ulkomaisten huippunimien voimin tuottojohtamista päivittäispäätösten ja kehittämisen näkökulmista. Lisäksi osallistujille tarjoillaan toimivien käytäntöjen ohella viimeisimmät alan trendit ja uutiset. Turussa alkunsa saanut tapahtuma on siirtynyt yleisön pyynnöstä Helsinkiin ja tänä vuonna tapahtumapaikkana on GLO Hotel Art.