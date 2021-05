Nordic Waterproofing hankkii 80 % suomalaisesta nestemäisiä lattiapinnoitteita urakoivasta E. Voutilainen Oy:stä

Nordic Waterproofing lyhyesti

Nordic Waterproofing on yksi johtavista toimijoista Pohjois-Euroopan vedeneristysmarkkinoilla. Yritys tarjoaa laadukkaita vedeneristystuotteita ja -ratkaisuja Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Belgiassa, Alankomaissa, Puolassa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa. Nordic Waterproofing tarjoaa myös asennuspalveluita kokonaan omistamissaan tytäryhtiöissä Suomessa ja osaomisteisissa franchise-yrityksissä Tanskassa. Yritys markkinoi tuotteitaan ja ratkaisujaan useiden brändien alla, joista kaikilla on pitkä historia ja joista useimmat ovat vedeneristysalan vakiintuneimpien ja tunnetuimpien brändien joukossa omilla markkinasegmenteillään, kuten Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, Distri Pond, SPT-Painting, Taasinge Elementer, RVT ja Veg Tech. Nordic Waterproofing on listattu keskisuurten yritysten segmenttiin Nasdaq Stockholmissa pörssikoodilla NWG. Lisätiedot: www.nordicwaterproofing.com

E. Voutilainen Oy lyhyesti

Voutilainen perustettiin 1959 Imatralla on siitä lähtien tarjonnut korkealaatuisia pinnoitustuotteita ja -palveluita aina suunnittelusta toteutukseen. Yrityksellä on hyvä asema Itä-Suomen markkinoilla tehokkaiden ja hyvin ohjattujen toimintojensa ansiosta. Voutilaisella on noin 15 työntekijää ja vuotuinen liikevaihto on noin 1.9 miljoonaa euroa. Lisätiedot: www.e-voutilainen.fi