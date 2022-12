Nordic Waterproofing on hankkinut enemmistöosuuden aurinkosähköratkaisuja tarjoavasta Playgreen Finland Oy:stä

Nordic Waterproofing lyhyesti

Nordic Waterproofing on yksi johtavista toimijoista Pohjois-Euroopan vedeneristysmarkkinoilla. Yritys tarjoaa laadukkaita vedeneristystuotteita ja -ratkaisuja Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Belgiassa, Alankomaissa, Puolassa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa. Nordic Waterproofing tarjoaa myös asennuspalveluita kokonaan omistamissaan tytäryhtiöissä Suomessa, osaomisteisessa tytäryhtiössään Norjassa sekä osaomisteisissa franchise-yrityksissä Tanskassa. Yritys markkinoi tuotteitaan ja ratkaisujaan useilla brändeillä, joista kaikilla on pitkä historia ja joista useimmat ovat vedeneristysalan vakiintuneimpien ja tunnetuimpien brändien joukossa omilla markkinasegmenteillään, kuten Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Byggpartner, SealEco, Distri Pond, Gauris, SeiKat, SPT-Painting, Taasinge Elementer, RVT, Urban Green ja Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding AB on listattu keskisuurten yritysten segmenttiin Nasdaq Stockholmissa pörssikoodilla NWG. Lisätietoa: www.nordicwaterproofing.com(englanniksi)

Playgreen Finland Oy lyhyesti

Playgreen Finland Oy on vuonna 2010 perustettu aurinkoenergiaratkaisujen erityisosaaja. Yritys tarjoaa asiakkailleen laadukkaita ratkaisuja laadukkain komponentein. Lisäksi yritys on Suomen johtava aurinkoenergiavarastojen ja sähköautojen latauspisteiden toimittaja. Playgreen asensi ensimmäisen aurinkoenergiaratkaisunsa vuonna 2011 ja ensimmäisen aurinkoenergiavarastonsa vuonna 2012. Yritykseen hankittiin ensimmäinen sähköauto vuonna 2012. Koko historiansa ajan Playgreen on etsinyt korkealaatuisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja asiakkailleen. Yrityksen palveluksessa on 22 aurinkoenergia-asiantuntijaa myynnissä ja suunnittelussa. Kokeneet asennustiimit ovat asentaneet jo yli 10 000 aurinkopaneelia. Yrityksen ydinosaamista on projektikokonaisuuksien hallinta myynnistä suunnitteluun. Lisätietoa: www.playgreen.fi