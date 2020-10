Nordic Waterproofing on mukana Pyörre-talossa vähähiilisellä Kerabit Nature -vesikatteella

Lehdistötiedote 14.10.2020. Kerabit Nature®-bitumikate on markkinoiden vähähiilisin vesikate. Siksi se sopii erinomaisesti kattamaan Lohjan asuntomessujen kiertotalouden emotaloa Pyörrettä. Matti Kuittisen suunnitteleman talon hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki vastaavat ympäristöministeriön 2025 voimaan tulevaa asetusta.

Aulis Lundell Oy ja arkkitehti Matti Kuittinen vastaavat yhteistyössä vähähiilisen kiertotalouden mallitalo Pyörteen toteuttamisesta Lohjan asuntomessuille kesäksi 2021.

Nordic Waterproofing Oy on mukana hankkeessa toimittamalla Pyörteeseen markkinoiden vähähiilisimmän vesikatteen, Kerabit Naturen. – Tuotteemme sopii tähän projektiin kuin nenä päähän, hymyilee tuotepäällikkö Mikko Nikander. Aivan mahtavaa olla mukana Pyörteessä.

Kerabit Nature®-sarjan tuotteissa pääraaka-aineesta eli bitumista korvataan merkittävä osa mäntyöljyllä, mikä tekee tuotteesta markkinoiden vähähiilisimmän vesikatteen. Tuotteiden valmistus alkoi viime vuonna ja hyvältä näyttää. Mäntyöljyn käyttö ei vaikuta tuotteiden teknisiin ominaisuuksiin tai ulkonäköön.

Pyörre-talon vesikate on tarkasti ottaen Kerabit Nature LESSNOX®. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteessa on LESSNOX®-pinnoite, joka hajottaa liikenteen ja teollisuuden tuottamia, ihmisille ja luonnolle haitallisia typen oksideja. Lisäksi sirote on tavanomaista vaaleampi, jolloin se auttaa alentamaan katon lämpötilaa ja näin jäähdytyksen tarve katon alla olevissa sisätiloissa vähenee.

-Näemme ympäristöä säästävien tuotteiden kehittämisen erittäin tärkeänä, Mikko Nikander toteaa.