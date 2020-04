NordLab Kemin aluelaboratoriossa koronatestausta eniten Suomessa suhteessa alueen väestöön

COVID-19 eli koronaviruksen ilmaantuvuus on tällä hetkellä suurta Pohjois-Suomessa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella. NordLab Kemin aluelaboratorion COVID-19 näytteiden testauskapasiteettia on lisätty ja näin on pystytty vastaamaan alueen haastavaan epidemiatilanteeseen.

NordLabin toiminta kattaa koronavirusdiagnostiikan osalta Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen eli koko pohjoisen Suomen. NordLab on seurannut Pohjois-Suomen koronaepidemian kehittymistä yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja kuntien kanssa. Pohjois-Suomessa Länsi-Pohjan alueella COVID-19 ilmaantuvuus on suurta. Siellä väestön määrään suhteutettuna ilmaantuvuus lähenee jo Uudenmaan tasoa. Koronatestausta tehdään kaikissa NordLabin aluelaboratorioissa: Oulussa, Kajaanissa, Kemissä, Kokkolassa ja Rovaniemellä. Koronatestauksen kapasiteettia on lisätty Kemissä ja Länsi-Pohjan alueen testimäärä onkin ollut suurinta Suomessa suhteessa alueen väestöön (Lähde: thl.fi/koronakartta, 27.4.2020). Tällä hetkellä NordLab Kemin aluelaboratoriossa analysoidaan noin 50-60 näytettä vuorokaudessa. Testauskapasiteettia hyödynnetään ensi sijassa kiireellisiin näytteisiin ja erityisesti sairaalaan sisälle otettavien potilaiden näytteisiin. Länsi-Pohjan alueen näytteitä analysoidaan lisäksi myös NordLab Oulun aluelaboratoriossa. NordLab Oulun ja Kemin aluelaboratorioissa analysoidaanCOVID-19 näytteitä ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. NordLabin kokonaiskapasiteetti on 500-600 testiä/vuorokaudessa. NordLab (Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä) tuottaa terveydenhuollon laboratoriopalveluja Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla yli 60 toimipisteessä.

