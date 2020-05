NordLabin koronavirustestien kapasiteetti on jo 900 testiä vuorokaudessa

NordLabin aluelaboratorioissa Kajaanissa, Kemissä, Kokkolassa ja Rovaniemellä tutkitaan kunkin alueen kiireelliset koronavirustestit. Oulun aluelaboratoriossa tutkitaan kiireellisten näytteiden lisäksi vähemmän kiireelliset näytteet Pohjois-Suomen alueelta. Koronavirustestien tutkimuspyyntöjä on 400-600 vuorokaudessa.

NordLabin tarjoama koronavirustestien kapasiteetti Pohjois-Suomen alueelle on 900 testiä vuorokaudessa. Kemin aluelaboratorion testien kapasiteetti on 70 testiä vuorokaudessa, Rovaniemen aluelaboratoriossa 50, Kajaanin aluelaboratoriossa 40 ja Kokkolan aluelaboratoriossa 40 testiä vuorokaudessa. Oulun aluelaboratorion koronavirustestien kapasiteetti on 700 testiä vuorokaudessa.

Testauskapasiteettia käytetään ensisijaisesti kiireellisten näytteiden testaamiseen Kajaanin, Kemin, Kokkolan ja Rovaniemen aluelaboratorioissa. NordLab Oulun aluelaboratoriossa testataan kiireellisten näytteiden lisäksi Pohjois-Suomen alueen vähemmän kiireellisiä näytteitä.

NordLabin laiteinvestoinnit Oulussa, Kajaanissa, Kemissä, Kokkolassa ja Rovaniemellä nostavat kokonaiskapasiteetin toukokuun lopussa 1100 testiin vuorokaudessa.