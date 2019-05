Norjalainen bestsellerkirjailija Jørn Lier Horst Suomeen kesäkuussa

Jørn Lier Horst (s. 1970) on norjalainen bestsellerkirjailija ja entinen rikostutkija, jonka kirjoja on käännetty yli 30 kielelle. Hän on voittanut koukuttavilla ja kantaaottavilla dekkareillaan useita palkintoja, muun muassa Pohjoismaiden parhaalle dekkarille myönnettävän Lasiavaimen. Wisting-sarjan oikeudet on myyty yli 20 maahan.

Jørn Lier Horst antaa haastatteluja medialle perjantaina 14.6.

Jørn Lier Horst esiintyy lauantaina 15.6. Helsingin keskustakirjasto Oodissa järjestettävässä Dekkarilauantai-tapahtumassa. Oodissa järjestetään Lier Horstin kirjasarjaan perustuvan Wisting-televisiosarjan erikoisnäytös, jonka jälkeen kirjailija kertoo yleisölle työskentelystään rikosten maailmassa. Lier Horstilta julkaistaan Suomessa kolmea kirjasarjaa. Aikuislukijoille suunnatun Wisting-sarjan viides Suomennettu osa Hylkiöt julkaistaan 20.5. alkavalla viikolla. Lier Horst kirjoittaa myös suosittuja lastendekkareita; Clue-sarjan ensimmäinen osa Kultaisen kellon arvoitus ilmestyi toukokuun alussa ja Etsiväkaksikko-sarjan uusin osa Operaatio Narsissi julkaistaan 17.6. alkavalla viikolla. Wisting on valloittanut tänä keväänä myös katsojat: Kymmenosaista Viaplayn alkuperäissarja Wistingiä tähdittävät Carrie-Ann Moss (Matrix-trilogia) ja Sven Nordin (Valkyrien). Kyseessä on yksi Norjan kaikkien aikojen suurimmista draamatuotannoista ja Suomessa se on nähtävissä Viaplay-suoratoistopalvelun kautta. Jørn Lier Horst antaa haastatteluja medialle perjantaina 14.6. Haastattelupyynnöt ja lisätiedot: Hannele Tavi / puh. 044 531 2225 / hannele.tavi@otava.fi Dekkarilauantai-tapahtuma järjestetään 15.6. Keskustakirjasto Oodissa ja Elokuvateatteri Reginassa. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Lier Horst esiintyy tapahtumassa seuraavasti: klo 11.30 – 12.10 Wisting-sarjan erikoisnäytös / Kino Regina klo 12.10 – 12.30 Jørn Lier Horst Q&A Kolmatta kertaa toteutettava Dekkarilauantai-tapahtumassa rikos- ja jännityskirjallisuuden ystävät voivat suorittaa pitkän oppimäärän rakastamansa lajityypin parissa. Festivaalin ohjelmassa sukelletaan ihmismielen tummiin vesiin, tutkitaan pahuuden psykologiaa, kuullaan tositarinoita ihmisen pimeämmästä puolesta sekä nähdään tiukkaa toimintaa kansainvälisten rikosten maailmasta. Eikä tälläkään kertaa päästä pohtimasta, kuka murhasi Olof Palmen… Tapahtumassa vierailee yli 20 kotimaista ja ulkomaista genren kirjailijaa. Dekkarilauantai: Johanna Riva / Tuottaja / puh. 040 5688 950 / Johanna@unelmatuotanto.fi

