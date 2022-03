Norjalainen hotelliomistaja ja sijoittaja Petter Stordalen Nordic Business Forum Helsinkiin syyskuussa 2022

Petter Stordalen on norjalainen sijoittaja, hotelliomistaja, kiinteistökehittäjä ja ympäristönsuojelija. Suomessa hän on tunnettu muun muassa Clarion ja Kämp Collections hotellien omistajana. Stordalen on sijoitusyhtiö Strawberry Groupin toimitusjohtaja ja omistaja sekä yhden Pohjoismaiden suurimmista hotelliketjuista, Nordic Choice Hotelsin, omistaja. Vuonna 2019 hän osti Kämp Collection Hotelsien lisäksi Tjäreborg-matkatoimiston sekä Sunclass Airlinesin. Samana vuonna hän perusti myös Nordic Leisure Travel Groupin.

Stordalen pitää Helsingin Nordic Business Forum 2022 -tapahtumassa lyhyen puheenvuoron johtajuudesta ja brändäyksestä kriisiaikana. Pääpuheenvuoroa seuraa moderoitu keskustelu samasta aiheesta. Stordalen liittyy arvostettuun puhujakaartiin, jossa ovat mukana Yuval Noah Harari, Amy Edmondson, Rutger Bregman, Martin Lindstrom ja Erin Meyer. Konferenssi järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 20.-21. syyskuuta tänä vuonna.

"Olen äärimmäisen ylpeä, että saimme lisätä Stordalenin kaltaisen inspiroivan yritysjohtajan esiintyjäkokoonpanoomme. Hän osaa varmasti kertoa yleisöllemme siitä, kuinka johtaa brändejä ja yrityksiä epävarmoina aikoina. Stordalen on investoinut etenkin majoitus- ja matkailualaan, joka, kuten me kaikki tiedämme, on kovasti kärsinyt pandemian aikana. Olenkin varma, että Stordalen tarjoaa todella arvokkaita näkemyksiä aiheesta”, sanoo Priit Liiv, Nordic Business Forumin väliaikainen toimitusjohtaja.

Stordalen tunnetaan erityisesti Pohjoismaissa paitsi menestyksekäästä liiketoiminnastaan, myös aktiivisesta kestävän liiketoiminnan puolestapuhumisesta. Hän kutsuu itseään "kestävän kehityksen kapitalistiksi" ja uskoo, että lopullinen tie menestykseen on yritysmallit, joissa ihmiset, planeetta ja voitto ovat yhtä tärkeitä. "Kuolleella planeetalla ei ole liiketoimintaa. Yhteiskunnallinen vastuu ja liiketoiminnan menestys liittyvät erottamattomasti toisiinsa”, Stordalen kiteyttää.