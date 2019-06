Norjalaisdekkaristi Heine Bakkeidin ylistetty debyytti Meren aaveet julkaistaan Dekkarilauantaissa 15.6.

Into julkaisee Jo Nesbøksi verratun norjalaisdekkaristi Heine Bakkeidin odotetun rikosromaanin Meren aaveet 15. kesäkuuta keskuskirjasto Oodissa järjestettävässä Dekkarilauantaissa.

Tiheätunnelmainen Meren aaveet kuljettaa lukijansa pohjoisen karuihin maisemiin ja ihmismielen tummiin vesiin. Syyllisyyden riivaama ex-poliisi Thorkild Aske ottaa vastaan erikoisen tehtävän ja lähtee Pohjois-Norjan perukoille etsimään kadonneeksi ilmoitettua nuorta rikasta miestä, Rasmus Moritzenia. Lopulta vimmaiset aallot tuovat rantaan ruumiin – mutta se ei suinkaan ole Rasmuksen.

Norjalaislahjakkuus Heine Bakkeid on pantu maailmalla laajalti merkille ja hänen tuotantoaan on julkaistu jo yli 15 maassa. Muun muassa Bergens Tidende, BOK, Dagens Nyheter, Ekstra Bladet, Femina ja Søndag ovat ylistäneet Meren aaveita – erityismaininnan on saanut Bakkeidin tapa luoda väkeviä dialogeja, mustanpuhuvia miljöitä ja arvaamattomia juonenkäänteitä. Teos myös yhdistelee genrerajoja odottamattomalla tavalla.

Heine Bakkeid saapuu julkistamaan uutuusdekkarinsa 15.6. Helsingin keskuskirjasto Oodiin, jossa kolmatta kertaa järjestettävä Dekkarilauantai tuo yhteen rikos- ja jännityskirjallisuuden ystävät suorittamaan pitkän oppimäärän rakastamansa lajityypin parissa. Heine Bakkeid esiintyy Meren aaveiden tiimoilta keskuskirjasto Oodin auditoriossa 15:00. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Lue lisää kirjasta täältä.

Dekkarilauantaista voi lukea lisää täältä.

Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet@intokustannus.fi