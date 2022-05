Normaali.fi-palvelu tukee nuoria kesäaikanakin

Normaali.fi-palvelussa omia huolia voi testata turvallisesti kyselyn avulla sekä katsoa nuorten yleisimpiin huoliin liittyviä tarinallisia näkökulmavideoita. Vahvempaa tukea ja turvaa tarjoaa nimettömästi toimiva keskusteluosio (Chat), jossa voi luottamuksellisesti keskustella ammattilaisten kanssa. Normaali.fi-palvelu on avoinna 24/7, ja Chat-palvelu maanantaista torstaihin kello 16–18.

- Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa nuorille matalan kynnyksen yhteydenottokanava sekä tarjota nuorille työkaluja itsearviointiin ja itsehoitoon, kertoo nuorisoasemapalveluiden esimies Aila Helminen.

Tukea nuorille entistä aiemmin

Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on haasteellista tavoittaa. Usein nuorten avun tarpeesta ei tiedetä riittävän hyvissä ajoin, jolloin ongelmat ovat voineet kasvaa entistä suuremmiksi. Normaali.fi-palvelun avulla tavoitetaan nuoret aikaisemmin ja heille voidaan tarjota omassa ympäristössä sopivampaa palvelumuotoa, verkkoauttamista. Keusote on kokeillut nuorten verkkoauttamista kahden vuoden ajan, ja toimintaa on päätetty jatkaa yhdessä Keski-Uudenmaan kuntien kanssa. Normaali.fi-palvelun tarjoaa Zoturi.

Lisätiedot medialle

Aila Helminen, nuorisoasemapalveluiden esimies Aila Helminen

p. 050 497 0232,aila.helminen@keusote.fi