Nortalin Marek Helmistä ensimmäinen virolainen, jolle myönnetään Suomen Tullin ansioristi

Teknologiayhtiö Nortalin Lähi-Idän ja Afrikan alueen johtaja Marek Helm on ensimmäinen virolainen, jolle myönnetään Suomen Tullin ansioristi. Aikaisemmin Viron Vero- ja Tullihallinnon johtajana toiminut Helm saa Tullin ansioristin aktiivisuudestaan Suomen ja Viron tulliviranomaisten yhteistyön vahvistamisessa. Suomen Tullilaitoksen ansioristin myöntää Valtionvarainministeri Tullin pääjohtajan suosituksesta.

“Marek Helm on Suomen ja Viron tullien hyvien suhteiden ruumiillistuma”, kertoo Jarkko Saksa, Suomen Tullin varapääjohtaja ja jatkaa: “Helm on omilla toimillaan vaikuttanut merkittävästi maidemme viranomaisyhteistyön vahvistumiseen, erityisesti tullitoiminnassa. Hän on myös ensimmäinen virolainen, joka vastaanottaa Tullin ansioristin.”

“On suuri kunnia vastaanottaa näin korkea-arvoinen tunnustus”, Marek Helm sanoo ja jatkaa: “Olen hyvin kiitollinen vuosia kestäneestä yhteistyöstä Suomen Tullin henkilöstön kanssa. Tämä vahva yhteistyö on rakentunut useista hienoista henkilökohtaisista suhteista sekä yksilöiden panostuksesta tullien työhön. Maidemme tullien välinen yhteistyö oli hyvin tärkeässä roolissa jo 1990-luvun alussa, kun Viron Tullia perustettiin.”

Viron Vero- ja Tullihallinnon johtajana vuosina 2011-2017 Marek Helm johti Viron uuden, kansainvälisesti arvostetun, sähköisen verojärjestelmän kehittämistä. Helm oli erittäin aktiivinen Viron kansainvälisen yhteistyön rakentamisessa - myös Suomen kanssa. Helmin johtamana uudistettiin ja kehitettiin muun muassa Viron ja Suomen välisiä rajanylityspaikkoja, tiedonjakamista, säännöksien yhdenmukaistamista ja sähköisiä tietojärjestelmiä.

”Vuoden 2017 alussa aloitin uuden haastavan uran strategia- ja teknologiayhtiö Nortalissa, jossa voin hyödyntää taustaani innovatiivisten verojärjestelmien rakentamisessa ja niiden viemisessä Lähi-Itään ja Afrikkaan”, Helm jatkaa.