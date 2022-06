Nortecon kehitti uuden dataan perustuvan raportointityökalun koronasta toipuvien keskustojen tueksi

”Olemme erittäin iloisia voidessamme julkistaa Keskustan Elävyysindeksin”, kertoo Tero Lassila, Norteconin toimitusjohtaja. ”Se on uusin palvelumme, joka perustuu Telia Crowd Insightsin dataan, ja pystymme sen myötä tarttumaan tehokkaasti juuri siihen tietoon, mistä on tällä hetkellä keskustoissa suurin tarve. Jalostamme datasta kävijämäärätiedon lisäksi asiointimäärät ja asiointiviipymät tunneissa. Kaupunkien päätökset voidaan nyt perustaa todelliseen ja tarkkaan tietoon. Keskustat ovat koronasta toipumassa, ihmisillä on toistensa tapaamisvelkaa, mutta miten kaikki saadaan kehittymään oikeaan suuntaan, on tärkeää. Elävyysindeksillä saamme tietoa, jonka pystymme pitkän kokemuksemme myötä jalostamaan asiakkaittemme käytettäväksi. Kaupalliset kehittämistoimet ja johtopäätökset pystytään Elävyysindeksin avulla viemään aivan uudelle tasolle”, sanoo Tero Lassila. ”Pilottikaupunkien Turun, Kuopion ja Kotkan tulokset ovat erittäin mielenkiintoisia. Kaikissa pilottikaupungeissa oli vuoden 2021 viimeisellä kvartaalilla nähtävissä koronasta elpymistä kävijä- ja asiointimäärissä, vaikka vielä ei oltukaan vuoden 2019 luvuissa."

”Data tuo esille tosiasiallisen tiedon”, sanoo Kenneth Djupsjö, Delivery & Service Manager Telialta. ”Tapa, jolla Nortecon on luonut raportointityökalun, on erinomainen oivallus tuottamastamme datasta.”

”Mukaan lähtö pilottiin oli osaltamme helppo päätös, sillä dataan perustuvalle asiointi- ja kävijätiedoille oli kova tarve. Iloinen yllätys Norteconin raportissa oli tieto siitä, että Turun ydinkeskustassa vuosittainen käyntimäärä on todellakin yli 20 miljoonaa. Mutta saimme lisäksi tarkkaa tietoa, mm. päivittäisistä kellonajoista, milloin asiakkaita on liikkeellä. Tämä tuo korvaamatonta tietoa ydinkeskustan kehittämiselle ja tulee auttamaan yrityksiä resurssien oikeasta kohdentamisesta”, sanoo toiminnanjohtaja Heli Järvelä Turku Centeristä eli Turun ydinkeskustayhdistyksestä.