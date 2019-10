Northcrypto Finanssivalvonnan rekisteriin ensimmäisten joukossa

Northcrypto hyväksyttiin Finanssivalvonnan rekisteriin virtuaalivaluutan tarjoajaksi ensimmäisten yritysten joukossa Suomessa. Rekisteröinnissä tarkasteltiin kattavasti mm. tietoturvaa, riskienhallintajärjestelmää, toimintamallia ja henkilöstön taustoja. Tämä tarkoittaa lyhyesti sanottuna sitä, että Northcrypton toimiessa Finanssivalvonnan valvonnan alaisena, sen palvelut noudattavat jatkossakin kaikkia asetettuja lakeja, säädöksiä ja finanssialan parhaita käytäntöjä.

Toiminta Finanssivalvonnan valvonnan alaisena takaa asiakkaalle reguloidun, luotettavan ja turvallisen kryptovaluuttojen kauppapaikan. Toimitusjohtaja Ville Runola on syystäkin tyytyväinen päätökseen. ”Regulaatio on jo pitkään odotettu asia, joka tuo koko alalle lisää luotettavuutta ja parempaa imagoa. Samalla varmistutaan, että alan toimijat toimivat parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Totta kai päätös on myös meille uutena toimijana hieno asia. Se lisää luonnollisesti uskottavuuttamme, mutta luo myös paremman perustan palvelumme ulkomaille tarjoamista varten”, Runola summaa. “Toivon kyseisen lainsäädännön lisäävän myös tietoisuutta ja positiivista julkisuutta, parantaen tätäkin kautta kryptovaluuttojen mainetta. Mediassa usein esiin nostetut tapaukset ovat monissa tapauksissa antaneet ihmisille hyvinkin väärän kuvan siitä, mitä kryptovaluutat oikeasti ovat”, pohtii Runola.