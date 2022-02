Nostalginen viivähdys salongeissa ja menneessä arjessa – Erika Adamssonin yksityisnäyttely Tikanojan taidekodissa 12.2.–14.8.2022

Taiteilija Erika Adamssonin (1973) yksityisnäyttely Tikanojan taidekodissa on saanut temaattiseksi lähtökohdaksi nostalgian. Taiteilijaa kiehtovat menneisyyden hetket, tunnelmat ja tarinallisuus. Nostalgian muuntuminen lähes pateettisuudeksi ilmenee maalauksissa, joiden lähtökohtina taiteilija käyttää materiaalinaan kotimuseoiden autenttisia interiöörejä 1800-luvun miljöössä.

–Innostuin jo muutamia vuosia sitten kotimuseoista ja rakennetusta menneisyydestä, kun osallistuin turkulaisen Ett Hem -museon draamaopastuksiin. Maalaukseni saivat innoitusta noista tilanteista, joissa museoiden henkilökunta pukeutui talon entisiksi asukkaiksi ja palvelijoiksi, kuvailee Erika Adamsson.

Tikanojan perhe herää eloon uusimmissa maalauksissa

Vaasan näyttelyä varten taiteilija on työstänyt aivan uusia, paikkasidonnaisia teoksia, joilla on yhteys Tikanojan taidekotiin. Uusimmat maalaukset ovat syntyneet taidekodin omasta historiasta, missä kauppaneuvoksen kodin saleissa eli perheenjäsenten lisäksi palvelusväkeä. Adamssonin mukaan tarinat ja historia museoista ovat kiinnostavia, samoin kuin illuusio menneestä arjesta.

–Tikanojan perheestä käytin aineistona vanhoja mustavalkoisia valokuvia. Värin ja siveltimenjäljen kautta tavoitteeni on luoda tunnelma, jossa henkilöt heräävät eloon ja interiöörit kutsuvat katsojan astumaan sisään menneisyyteen, sanoo Adamsson.

Näyttelyssä kävijä voi kokea nostalgisen paon arjesta ja viivähtää hetken menneisyyden salongeissa sekä samaistua talon asukkaiden elämään. Yksityiskohtien runsaus sisustuksessa ja aikakauden tyylihuonekalut määrittävät mennyttä aikaa.

Samoin kuin muistot häilyvät menneisyydestä, eivät maalauksetkaan ole dokumentaarisia historian hetken kuvauksia, vaan värittyneitä ja rakennettuja. Lavastettunakin maalauksen tunnelma on se, jonka koemme aitona ja uskottavana.

Maalausten yllättävä materiaali luo jännittäviä efektejä

Maalaustekniikkana kaikissa teoksissa on öljyväri alumiinilevylle. Alumiini mahdollistaa maaliaineen liukumisen teoksen pinnassa, jossa kättä ja sivellintä ei kitka jarruta. Nopeaa maalaustapahtumaa edeltää hidas työvaihe, jossa taiteilija rajaa maalauspintaa pikkutarkasti.

Hidas työvaihe valmistaa käden ja ajatuksen yhtenäistä ja synkronista liikettä maalauksen pinnassa – oikean väririnnastusten valitsemiseen. Valmiissa maalauksessa hopeanhohtoinen alumiinipinta pilkahtelee maaliaineen lomassa. Öljyväri luo jännittäviä efektejä alumiinilevyllä.

Ensimmäinen esittäytyminen Vaasassa

Turkulainen taidemaalari Erika Adamsson asuu ja työskentelee kotikaupungissaan, jossa hän on myös opiskellut. Hän valmistui Turun piirustuskoulusta vuonna 1996 ja opettaa maalaustaidetta Turun AMK:n Taideakatemiassa.

Hän on esittäytynyt lukuisissa yksityisnäyttelyissä Suomessa, joista viimeisimpiä ovat Forum Boxissa, Helsingissä 2019 ja Laukon kartanossa 2021. Taiteilijalle myönnettiin 2018 Suomen taideyhdistyksen William Thuring- palkinto.

Näyttely on Erika Adamssonin ensimmäinen esiintyminen Vaasassa ja sen on tuottanut Vaasan kaupungin museot, kuraattorina näyttelypäällikkö Maaria Salo. Näyttely on esillä Tikanojan taidekodissa 12.2.–14.8.2022.





