Nostemedia lähtee edustamaan Bonfire.fi -bisnesmedian digitaalisia mainosratkaisuja

Bonfire Agency ja Nostemedia ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka myötä Nostemedia myy ja edustaa Bonfire.fi -bisnesmedian digitaalisia mainosratkaisuja.

Yhteistyön myötä myös Bonfire Agencyn B2B-asiakkaille tehtävät vaikuttajayhteistyöt voidaan nostaa näkyvästi esiin myös Nostemedian bisnespäättäjämedioissa.



Nostemedian päättäjämedioihin kuuluvat Asiakastieto.fi, Salkunrakentaja.fi sekä Sijoitustieto.fi tavoittaen yhteensä 245 000 bisnespäättäjää viikossa.



"Vahvistamme entisestään vaikuttajayhteistyön vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. On tärkeää, että meillä on kokenut ja asiantunteva kumppaniyritys", kommentoi Bonfire.fi:n päätoimittaja Elisa Kitunen uutta yhteistyötä Nostemedian kanssa.



"Bonfire on tehnyt erinomaista työtä bisneselämän vaikuttajamarkkinoinnin saralla. Teemme yhteistyötä erittäin mielellämme heidän kanssaan, jotta saamme entistä kiinnostavampia sisältöjä- ja yhteistyömahdollisuuksia mainostajille", kertoo Nostemedian asiakaskokemusjohtaja Johanna Lehtonen.