Nostetta Ventures vauhdittamaan teknologiayhtiö Kihon kasvua

Nostetta Ventures on tehnyt miljoonan euron pääomasijoituksen hallinnoimastaan North Savo Startup Fund -rahastosta kuopiolaiseen teknologiayhtiö Kihoon. Kihon palveluiden avulla liikkuvaa työtä tekevät yritykset voivat digitalisoida työnohjausta, laskutusta ja ajoneuvojen hallintaa.

Samalla Kihon hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin kauppaneuvos Kalevi Hilli ja toimitusjohtajaksi yhtiön aikaisempi hallituksen puheenjohtaja Lari Tirkkonen. Nostetta Venturesin toimitusjohtaja Heidi Ahonen korostaa sijoittajan roolia sparraajana ja kasvupolun tukijana.

– Meille on sijoittajana tärkeää, että tavoitteemme ja arvomaailmamme kohtaavat kohdeyrityksessä. Olemme jatkossa mukana kasvustrategian luomisessa ja hallitustyöskentelyssä. Haluamme antaa laajat verkostomme ja tiimimme laaja-alaisen osaamisen Kihon käyttöön, ja uskomme, että yrityksen vahva kasvu luo samalla työllisyyttä Savon alueelle, Ahonen sanoo.

– Kiho on digitalisaation aallonharjalla ja näemme yrityksessä suurta kansainvälistä potentiaalia. Liiketoimintamalli on täysin skaalautuva ja palvelu on rakennettu asiakaslähtöisesti. Palvelu on helppokäyttöinen ja ketterästi käyttöönotettava, hän jatkaa.

Valmistautumista skaalautuvan kasvuun

Kihon toimitusjohtaja Lari Tirkkosen mukaan merkittävän sijoittajan mukaantulo mahdollistaa liiketoiminnan skaalautumisen sekä vahvan kansainvälistymisen.

– Tämä on myös lupaus asiakkaille, että kehitämme palvelustamme koko ajan parempaa. Suomalaiset asiakkaat ovat edelleen etusijalla ja saavat edistyneimmät ratkaisut ensimmäisenä käyttöönsä, Tirkkonen kertoo.

Maailman paras ratkaisu kenttätyön hallintaan

– Suuri visiomme on olla maailman paras ratkaisu kenttätyön hallinnassa. Kansainvälistymisestä huolimatta juuremme ovat syvällä Savon maaperässä. Haluamme, että kasvuvauhdissa olevan yrityksemme tuottokyky tulee maakuntaamme, koulutukseen ja kehitykseen. Siksi Nostetta Ventures on meille juuri sopiva kumppani, Tirkkonen painottaa.

Kuva: Markus Aspegren, Alias Creative

Kuvassa vasemmalta lukien: Lari Tirkkonen, toimitusjohtaja, Kiho Oy, Heidi Ahonen, toimitusjohtaja, Nostetta Ventures Kalevi Hilli, hallituksen puheenjohtaja, Kiho Oy, Mia Pyykönen, myyntijohtaja, Kiho, Joni Louhivaara, myyntijohtaja, Kiho, Antti Koponen, kehitysjohtaja/founder, Kiho Oy

Lisätiedot:

Heidi Ahonen, toimitusjohtaja, Nostetta Ventures

heidi.ahonen@nostettaventures.com

puh. 0400 606 122

Lari Tirkkonen, toimitusjohtaja, Kiho Oy

lari@kiho.fi

puh. 040 7464 244

Nostetta Ventures hallinnoi kesäkuussa 2020 perustettua North Savo Startup Fund -rahastoa, joka tekee pääomasijoituksia aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin pääasiassa Pohjois-Savon alueella. Yhtiön tavoitteena on mahdollistaa kansainvälisten kasvuyritysten syntyminen Savoon ja aikaansaada positiivista virettä koko alueen elinkeinoelämään. www.nostettaventures.com

Kuopiolainen teknologiayhtiö Kiho kehittää palveluita liikkuvan työn ohjaukseen ja laskutukseen. Kiho-palveluihin kuuluvat esimerkiksi ajoneuvojen hallinta, työajanseuranta, työtehtävien hallinta ja laskutus. Yritykselle on myönnetty Great Place to Work -sertifikaatti ja se työllistää 50 työntekijää pääosin Savon alueella. www.kiho.fi