NouHätä!-mestaruus ratkeaa 3.5. Pelastusopistolla

Kahdeksasluokkalaisten valtakunnalliseen NouHätä! 2018 -loppukilpailuun on selvittänyt tiensä paras joukkue pelastustoimen jokaiselta 22 alueelta. Joukkueet kisaavat tämän vuoden pelastustaitojen mestaruudesta Pelastusopistolla Kuopiossa 3.5.2018. Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan kilpailuja.

Loppukilpailussa selviää, miten joukkueet ratkovat käytännön rasteilla onnettomuus- ja turvallisuusaiheisia tehtäviä. Kilpailussa koetellaan monipuolisesti kilpailijoiden pelastustaitoja hätätilanteissa, joihin kuka tahansa voi joutua. Kyky havaita arkiympäristön palo- ja tapaturmien vaaranpaikat sekä korjata ne turvallisiksi ovat myös osana kisaa.



Loppukilpailu on NouHätä!-kampanjan huipennus. Tänä vuonna mukana kampanjassa on ollut mukana yli 500 koulua ja yli 45.000 kahdeksasluokkalaista. Koulut, pelastuslaitokset ja pelastusliitot ovat antaneet turvallisuuskoulutusta oppilaille.



Loppukilpailuun selvinneet joukkueet ovat voittaneet alkukarsinnat ja aluekilpailun, ja nyt luvassa on varsinainen huipennus, Grande Finale!



Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan joukkueiden kilpailua käytännön tehtävärasteilla.



Tiedotusvälineiden edustajia pyydetään saapumaan Pelastusopistolle, Hulkontie 83, Kuopio, 3.5.2018, klo 09.00, jossa teidät vastaanottaa loppukilpailun tiedotuspäällikkö Antti Hyvönen. Pelastusopistolta siirrytään ohjeistuksen jälkeen omilla ajoneuvoilla Pelastusopiston harjoitusalueelle, jossa käytännön osio suoritetaan.



Tulosten julkistaminen ja palkintojen jako alkaa noin klo 15.30 Pelastusopiston liikuntasalissa.



NouHätä! -kampanjan tavoitteena on antaa kaikille osallistujille turvallisuuskoulutusta ja -valistusta positiivisella yhteishengellä.