Nousevat hinnat lisäävät kiinnostusta käytettyjen tavaroiden ostamiselle

Norstatin Tisen toimeksiannosta toteuttaman kyselytutkimuksen* mukaan kuluttajahintojen nousu huolestuttaa etenkin nuoria aikuisia, joista peräti 58 % pitää hinnannousua syynä suunnata kirpputoreille. Muoti- ja urheilukauppa ry:n mukaan ostohintojen nousu näkyy vaatteiden ja kenkien hinnoissa viimeistään tulevana talvena**.

Kuluttajat ovat hinnan lisäksi yhä tietoisempia kulutusvalintojensa vastuullisuudesta. Vastaajista jopa 60 % uskoo ostavansa tulevina vuosina vähemmän vaatteita. Kuluttajahintojen noususta huolimatta selkeä enemmistö (65 %) olisi valmis maksamaan enemmän vastuullisemmin ja ympäristöystävällisemmin tuotetusta vaatteesta.

”Vastuullisen kuluttamisen trendi näkyy vahvasti liiketoiminnassamme. Kyselytutkimuksen mukaan nuorista naisista 37 % on vähentänyt pikamuodin ostamista kuluneen vuoden aikana. Tisen kautta etsitäänkin yhä enemmän laadukkaita tuotteita, jotka kestävät aikaa”, kertoo Tise Suomen maajohtaja Laura Laakso.

Tisen suurin käyttäjäryhmä, nuoret naiset, ovatkin edelläkävijöitä vastuullisen muodin kuluttamisessa. Yli puolet (52 %) 18–29 vuotiaista naisista on ostanut vähintään neljäsosan vaatteistaan käytettynä ja suurin osa, (85 %) saa yhtä paljon iloa käytettyjen kuin uusienkin vaatteiden ostamisesta.

Vastuullisemman kuluttamisen tiellä on myös esteitä

Joululahjasesonki on alkamassa, eikä ole sattumaa, että Black Fridayn kaltaiset ostotapahtumat ajoittuvat sesongin kynnykselle. Moni suuntaakin marraskuun lopussa kaupoille alennusten toivossa.

”Ostotapahtumat, kuten Black Friday kannustavat harkitsemattomaan kuluttamiseen, sillä monesti alennusprosentti ohjaa ostopäätöstä enemmän kuin todellinen tarve”, toteaa Laakso.

Hinta on yhä tärkeä tekijä ostopäätöstä tehtäessä, minkä vuoksi pikamuoti ja Black Fridayn kaltaiset ostotapahtumat houkuttelevat kuluttajia. Alennusmyyntien sijasta Laura Laakso kannustaa antamaan käytetyille lahjoille mahdollisuuden.

”Käytetyt lahjat odottavat vielä ostajaansa. Vain alle viidesosa suomalaisista haluaisi saada käytetyn lahjan jouluna tai syntymäpäivänään. Tässä on selkeä ero länsinaapuriimme Ruotsiin, jossa peräti puolet vastaajista olisi valmiita vastaanottamaan käytetyn lahjan. Vastaajia huolestuttaa etenkin lahjansaajan reaktio, minkä vuoksi meidän tulisi yhteiskuntana normalisoida käytettyjen lahjojen vaihtaminen”, kertoo Laakso.

Laakson mukaan suurin vastuu kestävämmän kuluttamisen lisäämisestä on kuitenkin muotiteollisuudella. Samaa mieltä ovat myös vastaajat. Kyselytutkimuksen mukaan selkeä enemmistö (77 %) on sitä mieltä, että muotiteollisuudella on vastuu tehdä vastuullisten vaatteiden ostamisesta helpompaa. Kuluttajat kokevat yhä haastavaksi tunnistaa, mikä vaate on vastuullisesti tuotettu ja mikä ei.

”Vain neljäsosa vastaajista pitää vastuullisten valintojen tekemistä helppona. Lisäksi lähes puolet kokee mieluisien vaatteiden löytämisen käytettynä haastavana. Pyrimme Tisessä vastaamaan tähän haasteeseen kehittämällä jatkuvasti hakutoimintojamme vastaamaan käyttäjien tarpeita”, Laakso toteaa.

Black Fridayta eli mustaa perjantaita vietetään ympäri maailmaa 25.11.

* Elokuussa 2022 toteutettuun kyselytutkimukseen osallistui yhteensä 1019 vastaajaa, joista 521 naisia ja 498 miehiä. Kyselytutkimus on toteutettu ensimmäisen kerran vuonna 2021.

** https://www.muotijaurheilukauppa.fi/2022/06/23/inflaatio-ei-viela-kirpaise-vaateostoksilla-vaatteiden-ja-kenkien-hintoihin-odotetaan-pahinta-hinnannousua-vasta-talvella/