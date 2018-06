Novita lahjoittaa Napapiiri-lankojen myynnistä osan WWF:lle arktisen luonnon suojeluun

Lahjoituksen kohteena on uhanalaisten arktisten lajien, kuten jääkarhun, saimaannorpan ja taimenen suojelu.

”Huolenpito ympäristöstä, luonnosta ja ilmastosta on Novitan tärkeimpiä arvoja. Novita saa lankoihinsa inspiraation Suomen luonnosta. Haluamme tukea luonnon monimuotoisuutta ja hyvinvointia sekä uhanalaisten arktisten eläinten suojelua. Olemme todella iloisia yhteistyöstä WWF:n kanssa”, sanoo Novitan toimitusjohtaja Daniela Yrjö-Koskinen.

Uusien Napapiiri-lankojen nimet edustavat uhanalaisia eläinlajeja kuten saimaannorppaa, naalia, ahmaa ja taimenta sekä ilmastonmuutoksen symboliksi noussutta jääkarhua. Novita lahjoittaa WWF:lle jokaisesta myydystä Napapiiri-lankakerästä 10 senttiä.

”Ilmastonmuutos lämmittää arktista aluetta huomattavasti nopeammin kuin mitään muuta aluetta maapallolla. Ilmaston lämpeneminen ajaa jäästä ja lumesta riippuvaiset lajit ahtaalle ja uhkaa luonnon monimuotoisuuden lisäksi myös ihmisiä”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

”WWF toimii ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi arktisilla alueilla ja koko maailmassa. Olemme iloisia, että Novita haluaa tukea työtämme.”

”Suomessa on vahva neulomisen kulttuuri ja neulomme todennäköisesti eniten maailmassa asukasta kohden laskettuna. Valitsemalla Novita 7 Veljestä Napapiiri -langan, voit tukea WWF:n työtä,” sanoo Yrjö-Koskinen.

Napapiiri-langat ovat raikkaita vaaleapohjaisia, luonnon inspiroimilla sävyillä kuvioituja lankoja. Napapiiri-lanka on uusin suositun 7 Veljestä -lankaperheen langoista ja se on myynnissä osoitteessa novitaknits.com. Jälleenmyyjien hyllyiltä lanka on saatavilla heinäkuusta alkaen.

Neulomisen ja virkkaamisen suosion kasvu jatkuu maailmalla ilmiömäisenä. Suosittuun Novitaknits-neuleyhteisöön kuuluu yli 100 000 jäsentä ympäri maailmaa.