Novitaknitsin kysely: Harrastajat käyttävät neulomista hillitsemään kipua ja ahdistusta

Lehdistötiedote 24.10.2019, 8.00. ”Neulominen vaikuttaa kehoon ja mieleen kuin meditointi tai jooga”, sanoo Novitan toimitusjohtaja Daniela Yrjö-Koskinen.

Pohjoismaiden suurimmassa neuleyhteisössä novitaknits.com’issa tehdyn kyselyn mukaan neulojat saavat harrastuksestaan apua monenlaiseen fyysiseen ja henkiseen vaivaan. Neulominen hillitsee kipua ja ahdistusta, rentouttaa, kohentaa mielialaa ja estää masennusta. Kyselyyn vastasi 4700 henkilöä. Novitaknits.com’ in Knittery nimisessä palvelussa on yli 120 000 aktiivista käyttäjää.



Nuorimpien, alle 24-vuotiaiden ikäryhmän vastauksissa näkyi ennen kaikkea neulomisen ahdistusta poistava vaikutus. Mitä enemmän vastaajilla oli ikää, sitä enemmän painottui se, että neuloessa yksinäisyyden tunne lievenee. Neulominen auttaa myös kipeisiin ja jäykkiin lihaksiin sekä helpottaa reumaa.



”Elämme todellista käsityöbuumin aikaa. Neulominen vaikuttaa kehoon ja mieleen kuin meditointi tai jooga. Käsillä tekemisestä on tullut monelle vastapainoa hektiselle nykyelämälle. Siksi halusimmekin lanseerata aloittelijoille suunnatun Hygge-pipo -neulekoulusarjan, jotta madaltaisimme kynnystä ryhtyä neulomaan”, sanoo Yrjö-Koskinen.



Suurimmiksi myönteisiksi vaikutuksiksi vastaajat kokivat rentoutumisen ja hyvälle tuulelle tulemisen.



”Lääke älylaitteiden aiheuttamaan huonoon keskittymiskykyyn”



”Käsityöharrastuksen avulla harrastajat hoitavat itseään ja omaa hyvinvointiaan, keskittymiskykyään sekä pitävät kehostaan huolta”, sanoo aivotutkija ja professori Minna Huotilainen.



Merkillepantavaa on myös käsityön yhteisöllinen luonne. Se ei ole yksinäistä puuhaa vaan sitoutuu yhteisöön, kuten lehden lukijat, nettiyhteisöt tai hyväntekeväisyysprojektit.



”Käsityön tekeminen on myös voimakas lääke älylaitteiden aiheuttamaan huonoon keskittymiseen. Käsityön teon voi aloittaa pienellä annoksella, vain muutamalla minuutilla päivässä ja suurentaa annosta, kun mieli alkaa muovautua taitavammaksi keskittymään”, sanoo Huotilainen.



Lääketieteellisissä tutkimuksissa on todettu, että neulominen ja virkkaaminen vastaavat

rentoutusvaikutuksiltaan meditointia tai joogaa ja hidastavat sydämen sykenopeutta.