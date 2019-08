Novitan ja WWF:n 7 Veljestä Napapiiri -lankakampanja onnistui yli odotusten – Kampanja tuotti huimat 16 391 euroa arktisen luonnon suojeluun

Ylivoimaisesti myydyimmäksi lankaväriksi nousi saimaannorpan mukaan nimetty sävy. ”Koko kansan tuella saimaannorppa saadaan vielä elinvoimaiseksi lajiksi, ” sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder. Novita päätti jatkaa onnistunutta kampanjaa ja tavoittelee 20 000 euron summaa.

”Haastamme asiakkaat tavoittelemaan kanssamme kampanjan jatkolla 20 000 euron lahjoitussummaa. Olemme hyvin iloisia WWF:n ja Novitan yhteistyön tuloksesta tähän mennessä. Tuemme sillä yhdessä kuluttajien kanssa uhanalaisten arktisten eläinten suojelua,” sanoo Novitan toimitusjohtaja Daniela Yrjö-Koskinen.

Novita lahjoittaa jokaisesta myydystä 7 Veljestä Napapiiri -lankakerästä 10 senttiä WWF:lle. Lankakeriä on mennyt kaupaksi yli 160 000 ja kampanjan jatkolla tavoitellaan yli 200 000 lankakerän myyntiä. 7 Veljestä Napapiiri-lankaa on jäljellä rajoitettu erä ja varmimmin langat ovat saatavilla Novitan verkkokaupassa www.novitaknits.com.

”Suomessa neulomme todennäköisesti eniten maailmassa asukasta kohden. Neulominen on rentouttava harrastus, joka tekee hyvää harrastajan mielelle. Pystymme tällä kertaa tukemaan myös suomalaisen luonnon hyvinvointia”, sanoo Yrjö-Koskinen.

Yrjö-Koskinen muistuttaa, että elokuun viimeisenä lauantaina juhlitaan Suomen luonnon päivää. Vuodesta 2013 asti vietetty juhlapäivä täyttyy tapahtumista ja huipentuu, kun tuhannet suomalaiset nukkuvat yönsä ulkona. Vastuullisuus on yksi Novitan tärkeimmistä arvoista ja Suomen luonto on Novitan tuotteiden merkittävä inspiraatioiden lähde. Novita 7 Veljestä Napapiiri -lankojen jokainen väri on nimetty uhanalaisen eläimen mukaan: ahma, jääkarhu, taimen, saimaannorppa ja naali.

Kampanjassa ylivoimaisesti eniten on myyty saimaannorppalankaa. Saimaannorpan kanta on saatu kasvatettua suojelutyöllä 1980 -luvun 200 norpasta noin 400 norppaan. Suojelutyötä on jatkettava, ja myös ilmastonmuutos on saimaannorpalle uusi uhka, sanoo Rohweder.

”Viime keväänä merikotka julistettiin elinvoimaiseksi, eli se pääsi uhanalaisuusluokituksesta pois ja uskon, että saimaannorpalle tapahtuu myös niin. Koko kansan tuki saimaannorpalle tekee sen mahdolliseksi”, Rohweder sanoo.