Novitan uudeksi toimitusjohtajaksi Mikko Koponen

Pohjoismaiden suurin villakehräämö, laadukkaista käsityölangoista ja inspiroivista neulemalleista tunnettu Novita Oy, hakee kasvua Suomen lisäksi vientimarkkinoilta ja panostaa voimakkaasti digitaalisuuteen. Kotimaisen perheyhtiön kasvua johtamaan on nimitetty suomalaisten huippubrändien parissa työskennellyt Mikko Koponen 1.3.2023 lähtien.

Nykyinen toimitusjohtaja Daniela Yrjö-Koskinen on menestyksekkäästi johtanut perheyritystä viimeiset 12 vuotta. Jatkossa hän tukee hallituksen jäsenenä Novita Oy:n kestävää kasvua uuden kasvustrategian mukaisesti.

” Novita on upea 95-vuotias kasvuyritys, josta olemme äärimmäisen ylpeitä. Olemme innoissamme saadessamme rautaisen kasvujohtajan ja kokeneen ammattilaisen mukaan viemään Novita Oy:n liiketoimintaa seuraavalle tasolle”, toteavat Novitan omistajat Patricia Gylfe, Ernst Fredrik Gylfe ja Daniela Yrjö-Koskinen.

Mikko Koponen on viimeksi toiminut Manna & Co:n operatiivisena johtajana (COO) sekä toimitusjohtajana (CEO). Sitä ennen hän on toiminut mm. Finlaysonin toimitusjohtajana ja pitkään erilaisissa tulosvastuullisissa tehtävissä Fiskarsilla ja Nokialla.

”Mikko on arvostettu ja innostava kasvujohtaja, jolla on vankka kaupallinen kokemus sekä vahvoja näyttöjä tuloksekkaasta johtamisesta sekä liiketoiminnan kehittämisestä. Uskomme vahvasti, että uuden toimitusjohtajan, johtoryhmän sekä koko henkilöstön dynaamisella yhteistyöllä kehitämme ja tuemme yhtiön kasvua strategian mukaisesti. Näin varmistamme rakkaan perheyhtiömme ja Novita brändin tarinan jatkon seuraavalle vuosisadalleen” sanoo Novitan hallituksen puheenjohtaja Ernst Gylfe.

”Novita on hyvin johdettu, hienossa vaiheessa oleva yhtiö ja ennen kaikkea brändi, joka on jo osa suomalaista kulttuurihistoriaa. Nöyränä ja samalla innoissani lähden viemään tätä hienoa yhtiötä eteenpäin. Itselleni on tärkeää, että selkeän strategian lisäksi tuotteen ja brändin arvot ovat kunnossa, ja jos jossain, niin Novitalla ne ovat. Näen Novitalla luonnollisesti myös paljon mahdollisuuksia sekä kotimaassa, että ulkomailla”, sanoo Mikko Koponen.