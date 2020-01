Nuoren uraohjuksen opeilla kohti uudenlaista työelämää

Vastatuuleen-tietokirja kertoo, miksi totuus- ja sovintokomissio saamelaisten ja Suomen valtion välillä on tarpeen 18.12.2019 13:42:41 EET | Tiedote

Sovintotyö saamelaisten ja Suomen valtion välillä on alkamassa, sillä Saamelaiskäräjät on kokouksessaan 17.12.2019 päättänyt hyväksyä valtion kanssa neuvotellun totuus- ja sovintokomission perustamisen. Kolttien kyläkokous päätti hyväksymisestä viime viikolla, ja hallitus käsitteli asian iltakoulussaan 13.11.2019. Totuus- ja sovintokomission on tarkoitus selvittää ja oikaista Suomen valtion alkuperäiskansa saamelaisiin kohdistamat vääryydet, niin että vastaavaa ei koskaan enää tapahtuisi. Varsinainen työ alkaa vuodenvaihteen jälkeen nimeämällä viisi komissaaria, joista kolme on saamelaisia. Kustantamo S&S julkaisi lokakuussa 2019 tietokirjan Vastatuuleen – Saamen kansan pakkosuomalaistamisesta, joka antaa hyvät pohjatiedot sille, miksi totuus- ja sovintokomission työ on välttämätön. Kirja kertoo saamelaisten omien kertomusten kautta EU:n ainoan alkuperäiskansan kokemuksista Suomen valtiossa. Kertomukset kuvaavat alistamista, halveksuntaa ja häpäisemistä, ja ne piirtävät kuvan suomalais